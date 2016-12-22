Бывший министр Меркель заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну

Украина пыталась втянуть Германию в войну с Россией и руководство страны должно не допустить такого развития ситуации, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Главное, считает он, — это вернуть ситуацию в нормальное русло

Зигмар Габриэль (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

Германия не должна позволить Украине втянуть себя в войну, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. Об этом он сказал в интервью N-TV.

На вопрос о ситуации вокруг Крыма, сложившейся в последние дни, Габриэль ответил, что она его тревожит и очень сильно.

«Я считаю, что мы ни в коем случае не должны позволить втянуть себя в войну из-за Украины. Именно это пыталась сделать Украина. Конечно, то что сделало украинское правительство не соответствует международному праву. В этом отношении я считаю правильным для канцлера Германии попытаться вернуть стороны к нормальным отношениям. Это будет достаточно сложно», — заявил Габриэль.

На словах «Именно это попыталась сделать Украина» в оригинале статьи стоит гиперссылка на материал от 29 ноября «Порошенко попросил помощи у Меркель». Он начинается со слов о том, что президент Украины Петр Порошенко попросил Германию и НАТО оказать военную поддержку его стране в конфликте с Россией.

Габриэль привел в пример действия канцлера Германии во время обострения ситуации в прошлом. «У нас есть хороший пример в прошлом, когда была угроза эскалации войны на Восточной Украине. Это были Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд, которые предотвратили эскалацию. Так что это возможно. Но у нее нет ни средств давления, ни жестких инструментов. Она может полагаться только на разум всех участников. Она так и делает. Сейчас вести переговоры — это самое главное, что мы должны делать», — пояснил свою мысль бывший глава внешнеполитического ведомства Германии.

Габриэль продолжил свою мысль словами о том, что конфронтация, «которая последние годы постоянно существовала, не помогает нам идти дальше». «В прошлом неоднократно предлагалось смягчить санкции, чтобы послать положительный сигнал Москве. Тем не менее в последние раздаются призывы снова воспользоваться санкциями. Это вообще разумный шаг, зная президента России Владимира Путина?», — задался вопросом бывший министр.

Габриэль также заявил, что ответственность лежит на обеих сторона конфликта на востоке Украины. «Дело не в том, что виновата только одна сторона», — пояснил он. Решение, по мнению Габриэля, может лежать во вводе «голубых касок» на Восточную Украину. Их миссия, по его словам, должна быть «крепкой», миротворцы должны быть вооружены, чтобы обеспечить вывод тяжелого вооружения из зоны конфликта и установить перемирие. «И тогда можно будет ослаблять санкции. Без вывода тяжелого вооружения, без перемирия этого делать нельзя», — резюмировал он.

Габриэль возглавлял МИД ФРГ с января 2017 по март 2018 года, с декабря 2013 по март 2018 года он также занимал пост вице-канцлера.