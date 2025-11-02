 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина получила новые системы Patriot

Зеленский: Украина получила новые Patriot от Германии
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев получил от Берлина две зенитные ракетные системы Patriot﻿ для усиления противовоздушной обороны, сообщил президент Владимир Зеленский. Поставки оплачены Данией, Литвой и Норвегией
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украина получила зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг <…>. Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — написал он в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Накануне, 1 ноября, проект Germany Aid to Ukraine написал в соцсети Х, что Украина «в ближайшие дни» получит две ЗРК Patriot. Эта поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус оценил потребности Украины в пять систем Patriot. В том же месяце газета The Washington Post сообщила, что Германия передала Украине три системы Patriot. Писториус вскоре заявил, что Берлин готов предоставить Киеву еще два аналогичных ЗРК.

Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Кроме того, летом президент Украины обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить десять комплексов противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot. При этом он предупредил, что платить за поставки будут европейские страны, а координацией будут заниматься НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Закупка американского вооружения для Украины на средства европейских союзников происходит в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). На эти цели уже было выделено $2 млрд, первые партии вооружения украинская сторона получила к середине октября. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Россия выступает против любой военной помощи Украине. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных целей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина Владимир Зеленский Patriot
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot
Политика
Зеленский рассказал о подготовке контракта с США на закупку 25 Patriot
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении пусковой установки Patriot на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Неизвестные разбили стекло автобуса с игроками «Спартака» в Краснодаре Спорт, 18:53
Россия прекратила 50-летнее соглашение с Финляндией по реке Вуокса Политика, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Против продюсера «Некрокомиккона» завели дело из-за печати на документах Общество, 18:24
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за фондовыми и криптобиржами Финансы, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Ягудин назвал трагедией мужские прокаты на Гран-при в Красноярске Спорт, 18:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Украина получила новые системы Patriot Политика, 17:56
В Нигерии анонсировали встречу с Трампом после обвинений в геноциде Политика, 17:51
Брата Карла III лишат последнего воинского звания Политика, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Ленфильм» ответил на сообщения о «полуголом модном показе» в его здании Общество, 17:17
Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли первый матч на Итоговом турнире Спорт, 17:16