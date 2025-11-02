Украина получила новые системы Patriot

Киев получил от Берлина две зенитные ракетные системы Patriot﻿ для усиления противовоздушной обороны, сообщил президент Владимир Зеленский. Поставки оплачены Данией, Литвой и Норвегией

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украина получила зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг <…>. Одно время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены», — написал он в телеграм-канале.

По словам украинского лидера, переговоры о дальнейших совместных шагах по усилению ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

Накануне, 1 ноября, проект Germany Aid to Ukraine написал в соцсети Х, что Украина «в ближайшие дни» получит две ЗРК Patriot. Эта поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

В июле министр обороны Германии Борис Писториус оценил потребности Украины в пять систем Patriot. В том же месяце газета The Washington Post сообщила, что Германия передала Украине три системы Patriot. Писториус вскоре заявил, что Берлин готов предоставить Киеву еще два аналогичных ЗРК.

Кроме того, летом президент Украины обратился к Соединенным Штатам с просьбой предоставить десять комплексов противовоздушной обороны Patriot для Вооруженных сил Украины.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о готовности поставить Украине 17 комплексов Patriot. При этом он предупредил, что платить за поставки будут европейские страны, а координацией будут заниматься НАТО и американский постпред при альянсе Мэтью Уитакер.

Закупка американского вооружения для Украины на средства европейских союзников происходит в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). На эти цели уже было выделено $2 млрд, первые партии вооружения украинская сторона получила к середине октября. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

Россия выступает против любой военной помощи Украине. Кремль подчеркивал, что никакая поддержка не помешает достичь поставленных целей.