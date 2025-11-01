Германия отправила Украине обещанные в августе два ЗРК Patriot

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина «в ближайшие дни» получит две зенитные ракетные системы Patriot, обещанные ФРГ еще в августе. Об этом сообщается в аккаунте проекта Germany Aid to Ukraine в соцсети Х.

Эта поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

В соответствии с новым планом, представленным президентом США Дональдом Трампом в июле, европейские страны согласились поставлять оружие Украине, одновременно закупая новое у США для пополнения своих арсеналов.

В конце июля газета The Washington Post сообщила, что Германия передала Украине три системы Patriot. Через две недели министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ готова предоставить Киеву еще два аналогичных ЗРК. Всего, по его словам, Украине нужно пять таких систем.

Россия последовательно выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» ради продолжения конфликта.