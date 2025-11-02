 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Брата Карла III лишат последнего воинского звания

Брата Карла III Эндрю лишат последнего воинского звания
Принц Эндрю
Принц Эндрю (Фото: Stephen Pond / Getty Images)

Младший брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор будет лишен последнего воинского звания — вице-адмирала королевских ВМС, которое он получил в 2015 году. Об этом сообщил министр обороны королевства Джон Хили в интервью Би-би-си.

По словам Хили, этим решением Карл III стремится положить конец многолетнему скандалу из-за связей брата с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. «Правительство руководствуется решениями и суждениями короля. В обороне все точно так же», — сказал министр.

Он уточнил, что соответствующее обсуждение ведется властями совместно с Букингемским дворцом, при этом вопрос о лишении экс-принца военных наград пока не обсуждался.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Принц оказался в центре внимания после заявлений американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая утверждала, что в 17-летнем возрасте ее склоняли к сексу с ним. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022 году заключил внесудебное соглашение с Джуффре. В том же году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций.

Принц Эндрю после давления со стороны короля также согласился добровольно отказаться от титула герцога Йоркского и связанных с ним почестей. Бывшая жена принца, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, также откажется от своего титула. Отказ от герцогства традиционно считается крайней мерой — за последние шесть веков лишение титулов происходило в единичных случаях и касалось, как правило, тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

30 октября Букингемский дворец сообщил, что решено лишить Эндрю титула принца, его также выселяют из королевской резиденции в частное жилье.

Газета The Guardian сообщала, что король одобрил единовременную выплату своему брату в размере «шестизначной суммы» и готов лично выплачивать ему ежегодное пособие.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Карл III Принц Эндрю воинские звания королевская семья Великобритания
