Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной
Боевые действия на Украине и возможное начало третьей мировой войны не связаны напрямую, заявил бывший украинский президент (1994–2005) Леонид Кучма в интервью «Украинской службе Би-би-си».
Так он ответил на вопрос о том, к какому из этих событий мир ближе на данный момент. Кучма отметил, что «первое не исключает второе».
«Отвечу, исходя из веры и знаний: как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Так что наша война обязательно когда-нибудь закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется», — сказал он.
Политики из разных стран высказывали различные мнения о возможном начале третьей мировой войны. Так, вице-премьер Сербии Александр Вулин накануне заявил, что она уже давно идет и мир сейчас находится на грани ядерной войны.
Президент США Дональд Трамп весной говорил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, однако в сентябре заявил, что этого не произойдет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также в сентябре сказала, что вероятность начала третьей мировой войны отсутствует. При этом она подчеркнула, что мир вступил в период повышенных геополитических рисков, требующих решительных действий по укреплению безопасности.
Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ввод иностранных военных в качестве миротворцев на «исторические территории России» может привести к прямому столкновению Москвы и НАТО, а в дальнейшем — к третьей мировой войне.
Глава российского МИДа Сергей Лавров в конце сентября сообщил, что в Москве вызывают тревогу заявления западных политиков, которые рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.
