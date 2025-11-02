 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кучма отказался связать конфликт на Украине с третьей мировой войной

Сюжет
Военная операция на Украине
Начало третьей мировой войны не связано с окончанием боев на Украине, считает Кучма. По его мнению, третья мировая может быть только ядерной войной, но она «вряд ли когда-нибудь случится», учитывая силу ядерного сдерживания
Леонид Кучма
Леонид Кучма (Фото: Евгений Малолетка / AP / ТАСС)

Боевые действия на Украине и возможное начало третьей мировой войны не связаны напрямую, заявил бывший украинский президент (1994–2005) Леонид Кучма в интервью «Украинской службе Би-би-си».

Так он ответил на вопрос о том, к какому из этих событий мир ближе на данный момент. Кучма отметил, что «первое не исключает второе».

«Отвечу, исходя из веры и знаний: как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик знаю о силе ядерного сдерживания. Так что наша война обязательно когда-нибудь закончится, а третья мировая война, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-нибудь начнется», — сказал он.

Степашин заявил о начале третьей мировой войны в гибридном варианте
Политика
Сергей Степашин

Политики из разных стран высказывали различные мнения о возможном начале третьей мировой войны. Так, вице-премьер Сербии Александр Вулин накануне заявил, что она уже давно идет и мир сейчас находится на грани ядерной войны.

Президент США Дональд Трамп весной говорил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну, однако в сентябре заявил, что этого не произойдет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также в сентябре сказала, что вероятность начала третьей мировой войны отсутствует. При этом она подчеркнула, что мир вступил в период повышенных геополитических рисков, требующих решительных действий по укреплению безопасности.

Секретарь российского Совбеза, бывший министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что ввод иностранных военных в качестве миротворцев на «исторические территории России» может привести к прямому столкновению Москвы и НАТО, а в дальнейшем — к третьей мировой войне.

Глава российского МИДа Сергей Лавров в конце сентября сообщил, что в Москве вызывают тревогу заявления западных политиков, которые рассуждают о третьей мировой войне как о вероятном сценарии.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Леонид Кучма Третья мировая война ядерное сдерживание ядерная война
