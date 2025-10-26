 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Степашин заявил о начале третьей мировой войны в гибридном варианте

Степашин: третья мировая война уже началась в гибридном варианте
Сергей Степашин
Сергей Степашин (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Третья мировая война уже началась, но пока что идет в гибридном варианте, заявил бывший председатель правительства Сергей Степашин, выступая на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

По мнению Степашина, у такой «опасной черты» мир не находился уже давно, учитывая даже Карибский кризис, войну в Афганистане и распад СССР. «Но когда сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны, как военный человек, я хочу сказать, что она, по сути, пока в гибридном варианте уже начата», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Степашин отметил, что это не имеет отношения к Украине и военной операции России. По его словам, впервые после времен нацистской Германии происходит агрессия не только антироссийская, но и агрессия против всего цивилизованного мира. «Попытка вновь весь цивилизованный, самостоятельный, многополярный мир поставить на колени», — заключил он.

Степашин в 1999 году с мая по август возглавлял правительство во время второго срока президента Бориса Ельцина. До этого он был первым директором ФСБ (апрель—июнь 1995-го), министром юстиции (июль 1997-го — март 1998-го), главой МВД (март 1998-го — май 1999-го).

В июне президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит угроза третьей мировой войны, поскольку «конфликтный потенциал» в мире постоянно растет. «У нас под носом, нас это касается напрямую, конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении», — отметил он.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

