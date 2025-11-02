Аэропорты Краснодара, Сочи и Пензы ввели ограничения на полеты

Еще три российских аэропорта ограничили полеты

Аэропорты Краснодара, Сочи и Пензы приостановили прием и выпуск воздушных судов в связи с ограничениям, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.

Незадолго до этого сообщения Кореняко заявил об аналогичных мерах для авиагаваней Саратова, Волгограда и Гленджика. Таким образом, число аэропортов, которые вечером 1 ноября ограничили отправку и прием самолетов, достигло шести.

Аэропорт Краснодара, который был закрыт с февраля 2022 года из соображений безопасности, возобновил работу в сентябре. В последний раз о приостановке его работы и воздушной гавани Пензы представитель Росавиации сообщил 31 октября, для сочинского аэропорта — 21 октября.