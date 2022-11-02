Кирби не подтвердил данные об отправке Россией «гиперзвука» в Белоруссию

Кирби: у США нет данных об отправке Россией «гиперзвука» в Белоруссию

США не могут подтвердить сообщения, что Россия развернула гиперзвуковое оружие в Белоруссии, заявил на онлайн-брифинге. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»), добавив, что США не видят признаков, что Белоруссия заинтересована в участии в конфликте.

Материал дополняется