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NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Инцидент произошел в августе. По данным газеты, заболевший атташе должен был вылететь в Германию, однако рейс задержали на несколько часов «без видимой причины»

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

По словам собеседников газеты, вылет был задержан на несколько часов «без видимой причины», несмотря на протесты со стороны должностных лиц посольства США и Государственного департамента.

В итоге атташе благополучно эвакуировали, сообщили газете неназванные чиновники. NYT назвала произошедшее эпизодом в «длительной кампании преследования американских дипломатов в России».

Представители Госдепа и Минобороны США подтвердили, что инцидент действительно произошел. Они отказались предоставить какие-либо подробности, не назвали имя атташе и не раскрыли причины его эвакуации. «Был сотрудник [американского] министерства обороны из посольства в России, которого надо было эвакуировать по медицинским причинам из посольства США в России», — заявила изданию официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

В российском МИДе заявили, что американский офицер прошел пограничный контроль, находясь в машине скорой помощи. По данным ведомства, задержка длилась около 20 минут, она произошла во время посадки. Ее причиной стало то, что сопровождавшие дипломата врачи были ошибочно объявлены членами экипажа, и на обработку их посадочных талонов потребовалось дополнительное время.

«Мы также сообщаем вам, что болезнь американского дипломата не была серьезной. Он давно выздоровел и вернулся на работу в Москву», — приводит NYT заявление министерства.

Однако американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил газете, что должностные лица в России настаивали на том, чтобы атташе прошел «ненужную» проверку безопасности. По словам собеседника газеты, вскоре атташе вернулся в Москву. Он также добавил, что состояние офицера не требовало срочной госпитализации.

Материал дополняется

Теги: военный атташе
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