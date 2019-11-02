NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Инцидент произошел в августе. По данным газеты, заболевший атташе должен был вылететь в Германию, однако рейс задержали на несколько часов «без видимой причины»

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

По словам собеседников газеты, вылет был задержан на несколько часов «без видимой причины», несмотря на протесты со стороны должностных лиц посольства США и Государственного департамента.

В итоге атташе благополучно эвакуировали, сообщили газете неназванные чиновники. NYT назвала произошедшее эпизодом в «длительной кампании преследования американских дипломатов в России».

Представители Госдепа и Минобороны США подтвердили, что инцидент действительно произошел. Они отказались предоставить какие-либо подробности, не назвали имя атташе и не раскрыли причины его эвакуации. «Был сотрудник [американского] министерства обороны из посольства в России, которого надо было эвакуировать по медицинским причинам из посольства США в России», — заявила изданию официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

В российском МИДе заявили, что американский офицер прошел пограничный контроль, находясь в машине скорой помощи. По данным ведомства, задержка длилась около 20 минут, она произошла во время посадки. Ее причиной стало то, что сопровождавшие дипломата врачи были ошибочно объявлены членами экипажа, и на обработку их посадочных талонов потребовалось дополнительное время.