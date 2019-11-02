СМИ узнали о «вызвавших изумление» запросах администрации Трампа в Лондон

По данным Independent, генпрокурор США Уильям Барр просил британское правительство помочь найти компромат на американские разведспецслужбы. Подобные просьбы из Вашингтона были адресованы и властям других стран

Дональд Трамп и Уильям Барр (Фото: Erin Scott / Reuters)

Администрация Дональда Трампа обращалась к правительствам других стран с просьбой помочь в расследовании в отношении бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера и его команды, которые занимались расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США и возможных связей команды Трампа с Москвой. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник в британском правительстве, куда также поступали соответствующие просьбы.

В частности, как пишет издание, президент США обращался за помощью к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, генеральный прокурор США Уильям Барр находился с аналогичными миссиями в Великобритании и Италии.

Запрашиваемая Вашингтоном информация, вызвала изумление у союзников США, пишет издание со ссылкой на неназванного британского чиновника, знакомого с запросами Барра, адресованными Лондону. Он отметил, что ранее Лондон «ни с чем подобным не сталкивался. «По сути, не стесняясь выражений, они просят помощи в том, чтобы разнести в пух и прах свои разведывательные службы», — сказал собеседник.

Издание отмечает, что подобные расследования администрация Трампа проводит, чтобы противостоять импичменту, которого добиваются против президента демократы в конгрессе. Расследование Барра сосредоточено на том, чтобы дискредитировать расследование Мюллера и опровергнуть вывод американских спецслужб и Мюллера о том, что Россия вмешалась в президентские выборы в США.