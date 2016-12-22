Газпромбанк отверг участие в серых схемах в Венесуэле

В Газпромбанке опровергли информацию о причастности к коррупционным схемам, позволившим получить банку преференции в Венесуэле. Ранее именно Газпромбанк участником этих схем назвал источник агентства Reuters

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Газпромбанк отвергает свою причастность к коррупционным схемам, связанным с венесуэльской национальной нефтяной компанией ​PDVSA. Сообщение банка поступило в РБК.

«Газпромбанк опровергает информацию о какой-либо связи банка и/или компаний его группы с предполагаемым случаем отмывания $1,2 млрд, а также с якобы имевшими место фактами коррупции в PDVSA. Кроме того, Газпромбанк не получал никаких официальных обращений и запросов из органов юстиции США», — заявили в банке.

1 ноября экс-директор PDVSA Абраам Ортега признался в суде в США в участии в коррупционной схеме. По его словам, он получил взятку $5 млн в обмен за предоставление приоритетного статуса российскому банку-кредитору и французской нефтяной компании. Также Ортега признался, что был замешан в мошеннической схеме по выводу из нефтегазовой компании $1,2 млрд. На следующий день источник агентства Reuters сообщил, что речь идет о российском Газпромбанке и англо-французской нефтекомпании Perenco.

В Газпромбанке выдвинули свою версию случившегося. «Исходя из публично доступных материалов дела следует, что предполагаемые события имеют отношение к некому совместному предприятию, созданному в период с 2006 по 2007 год, то есть задолго до создания СП «Петросамора». Совместное предприятие «Петросамора», созданное с участием компании группы Газпромбанка в 2012 году, не является уникальным для Венесуэлы: аналогичные СП функционируют с участием ведущих международных нефтяных компаний», — пояснили в банке.

Также в Газпромбанке исключили вероятность того, что банк получил какие-либо преференции на венесуэльском рынке. «Газпромбанком в 2013 году структурировано заемное финансирование капитальных вложений и операционных затрат СП «Петросамора» на рыночных условиях, без каких-либо преференций от венесуэльской стороны. Данная структура финансирования также не отличается от обычной практики финансирования иностранными инвесторами», — говорится в заявлении.

Бизнес Газпромбанка в Венесуэле был связан со структурой GPV LAV, которая входит в GPB Global Resources. «Петросамора» (Petrozamora) на 40% контролируется GPV LAV и имеет совместное предприятие с PDVSA. В ноябре 2013 года Газпромбанк, GPB Global Resources, Petrozamora и PDVSA заключили четырехстороннее соглашение о предоплате до $1 млрд для финансирования инвестиционной программы и операционной деятельности.