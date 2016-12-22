Экс-директор PDVSA сознался во взятках за преференции для банка из России

Абраам Ортега сообщил, что был вовлечен в схему вывода $1,2 млрд из венесуэльской нефтегазовой компании. Он согласился признать вину в получении многомиллионных взяток за участие в этой схеме

Фото: Andres Martinez Casares / Reuters

Бывший исполнительный директор по финансовому планированию государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) Абраам Эдгардо Ортега признался в суде в участии в коррупционной схеме. Об этом сообщила прокуратура Южного округа штата Флорида.

Ортегу обвиняют в заговоре с целью отмывания денег. Он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения, а именно в том, что, занимая пост в PDVSA, он получил взятку в $5 млн в обмен за предоставление приоритетного статуса российскому банку-кредитору и французской компании.

Названия организаций в заявлении прокуратуры не приводится, однако уточняется, что и банк, и компания были миноритарными акционерами в совместных с PDVSA предприятиях.

Ортега признался, что был замешан в мошеннической схеме по выводу из нефтегазовой компании $1,2 млрд, а также признал вину в получении в виде взяток $12 млн за участие в коррупционной схеме, связанной с кредитованием и валютным контрактом венесуэльской компании.

Экс-директор также сообщил, что в схеме отмывания были замешаны финансовые управляющие, брокерские фирмы, банки и инвестиционные фирмы, работающие на рынке недвижимости в США и других странах. Речь идет о «сложной схеме ложных инвестиций», пояснили в прокуратуре.

Решение по этому делу должно быть принято в январе 2019 года.

Ранее на этой неделе суд во Флориде приговорил к 10 годам тюремного заключения бывшего управляющего директора и вице-председателя швейцарского банка Julius Baer Маттиаса Крулла (гражданина Германии), который также признал вину в участии в указанной схеме.

Крулл рассказал, что с декабря 2014 года участвовал в махинациях с валютой, которые проводились для хищения и незаконного присвоения около $600 млн, принадлежащих PDVSA. Прокуратура указывает, что сумма хищений достигла к 2015 году $1,2 млрд.

По последним данным, число задержанных по делу о коррупции в PDVSA, которое расследуется в США, достигло 17 человек.