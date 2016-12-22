Reuters назвал Газпромбанк участником коррупционных схем в Венесуэле

По сведениям источника агентства, в коррупционной схеме, о которой рассказал бывший сотрудник PDVSA, участвовали англо-французская Perenco и российский Газпромбанк

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В коррупционной схеме, которую в своих показаниях в американском суде описал бывший сотрудник венесуэльской нефтяной компании PDVSA, участвовала англо-французская нефтекомпания Perenco и российский Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне, 1 ноября, бывший исполнительный директор по финансовому планированию государственной венесуэльской PDVSA Абраам Эдгардо Ортега дал показания в суде об участии в коррупционной схеме. Ортега признался, что, занимая свою должность, получил взятку в $5 млн в обмен на приоритетное отношение к российскому банку и французской нефтекомпании. По словам источника Reuters, речь шла о Газпромбанке и Perenco. В последней компании отказались комментировать эту информацию агентству, от Газпромбанка Reuters не получил ответа.

Ортега также признался в участии в схеме по выводу из PDVSA $1,2 млрд и признал вину в получении $12 млн в виде взяток. В схеме по выводу средств участвовали финансовые управляющие, брокерские фирмы, банки и инвестиционные фирмы, работающие на рынке недвижимости в США и других странах, рассказал бывший сотрудник венесуэльской компании.

Бизнес Газпромбанка в Венесуэле был связан со структурой GPV LAV, которая входит в GPB Global Resources. GPV LAV контролирует 40% в компании Petrozamora, у которой в свою очередь есть СП с PDVSA. В ноябре 2013 года Газпромбанк, GPB Global Resources, Petrozamora и PDVSA заключили соглашение о предоплате в размере до $1 млрд для финансирования инвестиционной программы и операционной деятельности. В апреле Petrozamora получила о венесуэльских властей разрешение на покупку четырех месторождений, что позволило компании утроить запасы. В 2016 году Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources за $248,4 млн.

Perenco в свою очередь выдавала Венесуэле кредит на $420 млн для увеличения производства в СП Petrowarao, созданном с PDVSA.