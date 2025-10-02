Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk

У США нет дефицита Tomahawk, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км., но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия. Путин предупреждал, что Россия будет сбивать американские ракеты

Фото: Kenneth Moll / U.S. Navy / Getty Images

Несмотря на заявления представителей администрации американского президента Дональда Трампа о том, что США обсуждают поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, их передача Киеву маловероятна, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

Собеседники агентства усомнились в том, что планы поставок ВСУ ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км., реализуемы, пишет Reuters. Имеющиеся у США запасы предназначены для американских ВМС, американские военные часто используют их для атаки наземных целей. Как отметили источники, дефицита Tomahawk нет, но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

По словам американского чиновника, США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить другое дальнобойное оружие и передать его Украине.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе сообщил, что Вашингтон обсуждает поставки этого оружия Украине, но отметил, что решение остается за Трампом. Позднее The Wall Street Journal написала, что Соединенные Штаты предоставят Киеву разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре дальнобойными ракетами.

Поставка Украине американских ракет будет означать новый серьезный виток напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но выразил уверенность, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

Президент Владимир Путин также считает, что поставки Tomahawk Украине не изменят соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Он указал, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона.