Путин оценил сравнение России с «бумажным тигром»

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром». «Ну идите тогда и разберитесь с этим «бумажным тигром». А там, видите, все происходит по-другому», — прокомментировал Путин и допустил, что президент США сделал это замечание иронично

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Россия «все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной», а со всем НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром». «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это «бумажный тигр»? Что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?» — задался Путин вопросом.

«Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией, может, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: «Это же «бумажный тигр». А дальше, может, что? Ну идите тогда и разберитесь с этим «бумажным тигром». А там, видите, все происходит по-другому», — добавил президент.

Модератор сессии предложил при встрече с Трампом подарить тому бумажную игрушку в виде тигра. Путин отказался: «Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить».

Трамп назвал Россию «бумажным тигром» около недели назад. «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на «бумажного тигра», — написал американский лидер в Truth Social.

Кремль с его оценками не согласился. «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК.

Трамп затем пообещал не называть какую-либо страну «бумажным тигром», но через несколько дней обещание нарушил.