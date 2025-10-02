Путин оценил сравнение России с «бумажным тигром»
Россия «все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной», а со всем НАТО, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.
Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром». «Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это «бумажный тигр»? Что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?» — задался Путин вопросом.
«Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией, может, было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: «Это же «бумажный тигр». А дальше, может, что? Ну идите тогда и разберитесь с этим «бумажным тигром». А там, видите, все происходит по-другому», — добавил президент.
Модератор сессии предложил при встрече с Трампом подарить тому бумажную игрушку в виде тигра. Путин отказался: «Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить».
Трамп назвал Россию «бумажным тигром» около недели назад. «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на «бумажного тигра», — написал американский лидер в Truth Social.
Кремль с его оценками не согласился. «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Радио РБК.
Трамп затем пообещал не называть какую-либо страну «бумажным тигром», но через несколько дней обещание нарушил.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов