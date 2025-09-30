Трамп нарушил обещание и использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президент США Дональд Трамп снова использовал выражение «бумажный тигр», говоря о России, хотя обещал, что не будет делать этого. Оно прозвучало во время его выступления перед американскими генералами, которое транслировал Белый дом.

В своей речи Трамп в очередной раз заявил, что разочарован президентом Владимиром Путиным. По словам американского лидера, российскому коллеге он говорил: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?»

До этого фразу о тигре Трамп употребил в посте в Truth Social около недели назад. «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — писал он.

Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире Радио РБК, что Россия не тигр, а «настоящий медведь», «бумажных медведей не бывает».

Чуть позднее американский президент сказал, что больше не будет называть никого и ничто «бумажным тигром».