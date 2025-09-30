 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп нарушил обещание и использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Президент США Дональд Трамп снова использовал выражение «бумажный тигр», говоря о России, хотя обещал, что не будет делать этого. Оно прозвучало во время его выступления перед американскими генералами, которое транслировал Белый дом.

В своей речи Трамп в очередной раз заявил, что разочарован президентом Владимиром Путиным. По словам американского лидера, российскому коллеге он говорил: «Знаешь, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?»

Трамп загадал закончить конфликт на Украине и постучал по дереву
Политика

До этого фразу о тигре Трамп употребил в посте в Truth Social около недели назад. «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — писал он.

Комментируя слова Трампа, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире Радио РБК, что Россия не тигр, а «настоящий медведь», «бумажных медведей не бывает».

Чуть позднее американский президент сказал, что больше не будет называть никого и ничто «бумажным тигром».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп тигр
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Назвавший Россию «бумажным тигром» Трамп пообещал больше не говорить так
Политика
«Бумажных медведей не бывает». Главное из интервью Пескова Радио РБК
Политика
Песков в ответ на «бумажного тигра» Трампа назвал Россию медведем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Turkish Airlines запланировала регулярные рейсы в Ереван Политика, 22:53
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 22:38
Орбан обещал сбивать российские дроны над Венгрией в случае их вторжения Политика, 22:35
США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе Политика, 22:12
Бастрыкину доложат о ходе дела об убийстве сотрудницы банка в Москве Общество, 21:58
АТР назвала ошибкой предупреждение судьи получившему травму Медведеву Спорт, 21:57
Трамп нарушил обещание и использовал фразу «бумажный тигр» в адрес России Политика, 21:56
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Зарезавшему начальницу сотруднику московского банка предъявили обвинение Общество, 21:51
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Как страны Европы усиливают цифровой контроль за гражданами Политика, 21:37
Хет-трик Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Кайрат» в Лиге чемпионов Спорт, 21:37
Кипр приостановил прием заявок на визу в России Общество, 21:23
Суд не отпустил Квинси Промеса из-под стражи до рассмотрения апелляции Спорт, 21:21
Умерла вдова режиссера Григория Чухрая Общество, 21:18