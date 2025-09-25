 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Назвавший Россию «бумажным тигром» Трамп пообещал больше не говорить так

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп ранее сравнил Россию с «бумажным тигром», так как она три года ведет конфликт, в котором «настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы». Песков в ответ на это отметил: Россия — медведь, а не тигр
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о разочаровании российским коллегой Владимиром Путиным, но сказал, что больше не будет называть никого и ничто «бумажным тигром». Об этом он заявил в Белом доме.

Такую характеристику президент США дал России, оценивая конфликт с Украиной. «Россия уже три с половиной года ведет бессмысленную войну, в которой настоящей военной мощи потребовалось бы менее недели для победы. Это нисколько не украшает Россию. На самом деле это делает ее похожей на бумажного тигра», — написал Трамп в Truth Social. В том же посте Трамп высказал мнение, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуться к своим прежним границам.

Кремль не согласился с характеристикой Трампа. В эфире Радио РБК представитель президента Дмитрий Песков заявил: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет», — отметил он.

«Бумажных медведей не бывает». Главное из интервью Пескова Радио РБК
Политика
Дмитрий Песков в студии Радио РБК, 24 сентября 2025 года

Песков объяснил высказывания Трампа тем, что тот перед этим встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь предположил, что версия Киева в итоге «стала причиной» той оценки, которую привел американский лидер. Отверг Песков и слова о «бесцельности» конфликта. «Война эта не бесцельная... Война для того, чтобы обеспечить безопасность», — пояснил Песков.

Источники CNN и New York Post позднее отмечали, что эта риторика направлена на то, чтобы надавить на Россию и усадить ее за стол переговоров. Собеседник газеты согласился с утверждением, что это был «стратегический ход» Трампа.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

