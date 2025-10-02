Госдепартамент США перестал вести телеграм-канал из-за шатдауна
Госдепартамент США приостановил регулярные публикации в своем телеграм-канале в связи с шатдауном, из-за которого правительство приостановило работу. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
«В связи с приостановкой финансирования правительства США эта страница не будет регулярно обновляться до возобновления полноценной работы, за исключением срочной информации, касающейся безопасности», — сказано в сообщении.
Федеральное правительство США приостановило работу в ночь на 1 октября по восточному времени (7:01 мск).
Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения, они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.
Работать продолжили только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).
