Госдепартамент США перестал вести телеграм-канал из-за шатдауна

Американские госучреждения в связи с шатдауном не могут тратить деньги, пока конгрессмены не согласуют бюджет на следующий год. В телеграм-канале Госдепартамента будут выходить только экстренные сообщения

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдепартамент США приостановил регулярные публикации в своем телеграм-канале в связи с шатдауном, из-за которого правительство приостановило работу. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«В связи с приостановкой финансирования правительства США эта страница не будет регулярно обновляться до возобновления полноценной работы, за исключением срочной информации, касающейся безопасности», — сказано в сообщении.

Федеральное правительство США приостановило работу в ночь на 1 октября по восточному времени (7:01 мск).

Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения, они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

Работать продолжили только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).