 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Госдепартамент США перестал вести телеграм-канал из-за шатдауна

Американские госучреждения в связи с шатдауном не могут тратить деньги, пока конгрессмены не согласуют бюджет на следующий год. В телеграм-канале Госдепартамента будут выходить только экстренные сообщения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдепартамент США приостановил регулярные публикации в своем телеграм-канале в связи с шатдауном, из-за которого правительство приостановило работу. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«В связи с приостановкой финансирования правительства США эта страница не будет регулярно обновляться до возобновления полноценной работы, за исключением срочной информации, касающейся безопасности», — сказано в сообщении.

История самых длинных и коротких шатдаунов в США. Инфографика
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

Федеральное правительство США приостановило работу в ночь на 1 октября по восточному времени (7:01 мск).

Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения, они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

Работать продолжили только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Госдепартамент США США шатдаун
Материалы по теме
Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия
База знаний
В США из-за шатдауна закрыли монумент Вашингтону
Политика
Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях
РАДИО
 Финансы, 19:28
Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост Спорт, 19:24
Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла Политика, 19:24
Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому Общество, 19:21
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы Спорт, 19:20
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России Политика, 19:17
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку Политика, 19:12
На месте первой стройки метро в Москве открыли монумент метростроителям Недвижимость, 19:11
Путин назвал Украину «картой» в игре Запада Политика, 19:07
FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00