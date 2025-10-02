В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя

ЕС намерен добиться технического преимущества Украины путем создания новой программы помощи. Детали плана главы ЕК и Евросовета не назвали

Фото: Reuters

Евросоюз начнет новую программу для обеспечения «технического преимущества» Украины, написали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в X после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Они отметили, что ЕС и партнеры будут продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут мир. «Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое ей на поле боя», — говорится в посте. Подробности они не раскрыли.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников написала, что Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине.

Эти перехватчики — единственные в арсенале Киева, способные сбивать баллистические ракеты. За последние месяцы доля сбитых украинской ПВО таких ракет упала с 37% в августе до 6% в сентябре. Причиной повышения эффективности российских ракет, вероятно, стала корректировка программного обеспечения, считают опрошенные газетой аналитики.

В конце мая The Times также сообщала о превосходстве России в гонке беспилотников, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.