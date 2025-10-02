 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя

Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС намерен добиться технического преимущества Украины путем создания новой программы помощи. Детали плана главы ЕК и Евросовета не назвали
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Евросоюз начнет новую программу для обеспечения «технического преимущества» Украины, написали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в X после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Они отметили, что ЕС и партнеры будут продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут мир. «Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое ей на поле боя», — говорится в посте. Подробности они не раскрыли.

Макрон рассказал, что нужно Европе помимо «стены дронов»
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников написала, что Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине.

Эти перехватчики — единственные в арсенале Киева, способные сбивать баллистические ракеты. За последние месяцы доля сбитых украинской ПВО таких ракет упала с 37% в августе до 6% в сентябре. Причиной повышения эффективности российских ракет, вероятно, стала корректировка программного обеспечения, считают опрошенные газетой аналитики.

В конце мая The Times также сообщала о превосходстве России в гонке беспилотников, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд

Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»

G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины

Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании

Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей

Трампу проведут закрытый брифинг по разведке

На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года

Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков

Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Урсула фон дер Ляйен Владимир Зеленский Антониу Кошта программа
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года





