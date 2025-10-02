В ЕС пообещали Зеленскому «техническое преимущество» на поле боя
Евросоюз начнет новую программу для обеспечения «технического преимущества» Украины, написали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта в X после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Они отметили, что ЕС и партнеры будут продолжать поддерживать Украину, пока не будет достигнут мир. «Вскоре мы запустим новую программу, которая предоставит Украине технологическое преимущество, необходимое ей на поле боя», — говорится в посте. Подробности они не раскрыли.
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников написала, что Россия успешно модернизировала ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», чтобы обходить американские системы ПВО Patriot на Украине.
Эти перехватчики — единственные в арсенале Киева, способные сбивать баллистические ракеты. За последние месяцы доля сбитых украинской ПВО таких ракет упала с 37% в августе до 6% в сентябре. Причиной повышения эффективности российских ракет, вероятно, стала корректировка программного обеспечения, считают опрошенные газетой аналитики.
В конце мая The Times также сообщала о превосходстве России в гонке беспилотников, Россия обогнала Киев в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных модификаций.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов