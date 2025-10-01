Bloomberg узнал о плане G7 значительно ужесточить санкции против России

Bloomberg: страны G7 близки к соглашению об ужесточении санкций против России

Новый пакет санкций будет включать меры, в частности, против энергетики, финансов и военной промышленности, а также крупнейших нефтяных компаний России. Разработку пакета G7 планирует завершить в октябре, выяснил Bloomberg

Страны «Большой семерки» (G7) приближаются к соглашению о значительном ужесточении санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для существенной скоординированной эскалации мер по укреплению устойчивости Украины и критическому ослаблению способности России», — говорится в проекте.

Агентство пишет, что главы министерств финансов стран G7 должны выступить с заявлением в среду, 1 октября. По словам людей, знакомых с этим вопросом, проект может еще измениться.

В текущем проекте, который есть в распоряжении Bloomberg, говорится, что G7 работает над целым рядом вариантов, включая новые меры в ключевых секторах экономики, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.

«Мы согласились с тем, что сейчас самое время оказать максимальное давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов», — говорится в заявлении.

Как объясняет агентство, это значит, что G7 может ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний и нацелиться на так называемый теневой флот и торговлю энергоносителями.

В проекте также сказано, что министры обсудят финансовые потребности Украины, включая координацию дальнейшего использования российских замороженных активов.

Источники сообщили, что G7 и Евросоюз намерены завершить разработку своих пакетов санкций в октябре.

Новый 19-й пакет санкций Евросоюза против России согласован с США, его примут в ближайшее время, сообщал 22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Евросоюз намерен в том числе снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, принять ограничительные меры против платежной системы «Мир», запретить экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей, а также ввести санкции в отношении 45 российских и зарубежных компаний. Помимо этого, Еврокомиссия предложила ввести санкции против третьих стран за предполагаемую помощь российскому ВПК, отказаться от российского сжиженного природного газа к 2027 году.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что экономика России продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».