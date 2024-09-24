Байден в ООН об Украине: «Мы не можем сдаться»

Джо Байден (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Президент США Джо Байден выступил на Генеральной ассамблее ООН — это его последнее выступление на этом уровне в качестве главы государства. Значительная часть его выступления оказалась посвящена конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.

Байден утверждает, что Россия не добилась своих целей в этом конфликте и «Украина все еще свободна», а НАТО только усилилось. «Но мы не можем сдаться», — подчеркнул он. CNN отмечает, что эта ремарка президента США относилась к неопределенному будущему поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах Дональда Трампа.

«Самое главное, что украинский народ выстоял. Я попросил людей в этом зале встать на его защиту», — сказал Байден, обращаясь к собравшимся мировым лидерам.

Кремль, комментируя перспективы урегулирования конфликта, указывал, что он завершится, когда Москва достигнет поставленных целей. «Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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