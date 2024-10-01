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Операция Израиля в Ливане ,  
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WSJ узнала о разногласиях у руководителей Ирана по ответу на атаки ЦАХАЛ

WSJ: у руководства Ирана возникли разногласия по ответу на атаки ЦАХАЛ в Ливане
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
В Иране сложилось две позиции по поводу ответа на действия Израиля в Ливане: жесткая реакция или же сдержанная ради уступок со стороны Запада. Вашингтон из-за опасений ответа Тегерана усилит военное присутствие на Ближнем Востоке
Акция в память о Хасане Насралле в Иране
Акция в память о Хасане Насралле в Иране (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

В руководстве Ирана произошло разделение мнений о том, как реагировать на действия Израиля в Ливане, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, после убийства Израилем лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и угроз проведения наземной операции израильской армии (ЦАХАЛ) в Ливане (на момент публикации материала WSJ ЦАХАЛ еще не сообщила о ее начале) среди лиц, принимающих решения в Иране, образовались два лагеря. Первый выступает за жесткую линию и восстановление сдерживания, а второй в лице администрации нового президента Масуда Пезешкиана хотел бы добиться уступок от Запада на будущих переговорах,

29 сентября Пезешкиан заявил, что группировку «Хезболла» нельзя «оставлять в одиночестве» после израильских атак и гибели Насраллы. Но МИД страны на следующий день уточнил, что Тегеран не собирается отправлять войска на помощь Бейруту.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Пезешкиан, а также верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заняли сдержанную позицию насчет ответа Израилю.

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WSJ пишет, что США опасаются ответа Ирана и на этом фоне перебрасывают на Ближний Восток военные силы для сдерживания Тегерана. Речь идет об увеличении числа боевых самолетов F-15E, F-16 и A-10.

В ночь на 1 октября Израиль начал проводить наземные рейды на юге Ливана в продолжение своей операции «Стрелы севера». Эти операции ЦАХАЛ назвала «ограниченными, локализованными и целенаправленными». Axios со ссылкой на источники пишет, что США были обеспокоены тем, что Израиль устроит крупное наземное вторжение, которое может перерасти в масштабный и долгосрочный конфликт. Однако теперь Белый дом полагает, что договоренности об ограничении израильской операции пограничными районами Ливана достигнуты. В связи с этим Вашингтон не ожидает, что ситуация достигнет масштабов Ливанской войны 2006 года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Израиль США Ливан Хезболла
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