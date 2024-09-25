Совфед одобрил закон об отправке подсудимых на военную операцию
Совет Федерации одобрил закон о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они заключат с Минобороны контракт о прохождении военной службы, передает «Интерфакс».
Накануне Госдума приняла законопроект на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях.
В Уголовном кодексе предлагается изменить ст. 78.1, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения.
Благодаря этому проекту, считают законодатели, у фигурантов уголовных дел появится возможность заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения их дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо те, кто уже осужден.
Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в августе. Двадцать третьего августа в нижнюю палату парламента поступил законопроект Верховного суда, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УПК). А 29 августа был внесен законопроект с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Как отмечала в беседе с РБК юрист Елена Орешникова, система заключения контрактов фигурантами уголовных дел может создавать риски нарушения баланса прав потерпевших и в целом риски для общества.
Каждое ходатайство обвиняемого, подсудимого, осужденного, пожелавшего заключить контракт с Минобороны, должно являться «предметом очень жесткой проверки в ходе его рассмотрения перед его удовлетворением», подчеркнула Орешникова.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов