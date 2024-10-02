Зеленский сменил заместителей главы Службы внешней разведки

Один из заместителей был повышен до первого заместителя, второй уволен, на его место назначен новый. Несколько украинских СМИ сообщали, что глава СВР Иващенко может перейти на пост руководителя военной разведки вместо Буданова

Владимир Зеленский (Фото: Leon Neal / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки среди заместителей главы Службы внешней разведки (СВР), следует из указов на его сайте.

СВР с 26 марта руководит Олег Иващенко. Его первым заместителем стал Олег Луговской (прежде был просто заместителем). Другой заместитель Олег Синайко был уволен, а на его место назначен Геннадий Богач.

Иващенко в прошлом был заместителем начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Его предшественник на посту главы СВР Александр Литвиненко руководит Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Несколько украинских изданий во второй половине сентября сообщили, что Иващенко может вернуться назад в ГУР, но в качестве руководителя. Нынешний глава военной разведки, Кирилл Буданов, будет уволен, говорили источники NV и «Страны». По информации последней, на место главы СВР вместо Иващенко может прийти нынешний министр обороны Рустем Умеров, кто возглавит оборонное ведомство, собеседники издания не смогли назвать.

Умеров 20 сентября уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По данным источников «Украинской правды» (УП) и «Страны», это произошло без согласования с главой ГУР. Первого октября министр инициировал увольнение трех своих заместителей: Станислава Гайдера (перейдет на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря Людмилы Дараган.