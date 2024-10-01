Министр обороны Украины предложил уволить трех замов и госсекретаря

Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить четырех своих заместителей, об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

«Я подписал представление в КМУ (Кабинет министров Украины. — РБК) об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря)», — уточнил Умеров.

Министр пообещал отдельно сообщить о новых назначениях. Умеров добавил, что система Минобороны Украины, включая Вооруженные силы страны, Главное управление разведки и Государственная специальная служба транспорта, во время военного положения является «закрытым периметром», а значит и все процессы внутри должны быть «четкими и контролируемыми». В этой связи он и провел кадровые изменения.

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