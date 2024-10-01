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Удар Ирана по Израилю ,  
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JP сообщила, что Иран запустил по Израилю порядка 500 ракет

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Удар Ирана по Израилю
Иран выпустил по Израилю около 500 ракет, сообщает Jerusalem Post. Оценки в СМИ разнятся, некоторые приводят данные о 150 ракетах. Взрывы прогремели в районе Тель-Авива. Медики сообщили о двух раненых
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Прежде издание оценивало число запусков в 102, затем — в 400.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает о работе ПВО. «Иранская атака продолжается. Вам нужно оставаться в убежищах до дальнейшего уведомления. Взрывы, которые вы слышите, вызваны перехватами или падающими ракетами. В настоящее время система противовоздушной обороны перехватывает запуски», — говорится в сообщении.

Haaretz пишет, что Израиль закрыл свое воздушное пространство. Аналогичное решение приняли Ирак и Иордания.

JPost писала до этого, что в 19:30 по местному времени (совпадает с мск) начнется совещание израильского кабинета безопасности в бункере в Иерусалиме. В этот кабинет входит премьер Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и другие.

JP сообщила, что Иран запустил по Израилю порядка 500 ракет
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Первые ракеты долетели до территории Израиля: взрывы прогремели в районе Тель-Авива и окрестностей. До этого в районе Тель-Авива также звучали взрывы, ЦАХАЛ сообщила об упавшей на открытой местности ракете, запущенной из Ливана.

МИД Израиля назвал атаку беспрецедентной. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана объяснил удар ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана в результате израильского удара по подземному штабу движения в пригороде Бейрута 27 сентября. Тегеран пригрозил, что если Израиль решит ответить на этот удар, то «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

ЦАХАЛ объявила о ракетной атаке Ирана в 19:36 мск. Спустя менее часа израильские военные разрешили жителям покидать укрытия, сообщив об окончании атаки.

По данным «Маген Давид Адом» (аналог скорой помощи), в результате атаки двое были ранены осколками в Тель-Авиве, по всей стране есть легкораненые.

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