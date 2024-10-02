В Польше не смогли собрать бригаду для ВСУ из беженцев

Министр обороны пояснил, что Польша отвечает не за набор, а за подготовку военных. В июле Зеленский сообщил о формировании «Украинского легиона» в этой стране, но добровольцев для вступления в подразделение не нашлось

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Albert Zawada / EPA / ТАСС)

Польша не нашла достаточно проживающих в стране украинцев для комплектования бригады, которую затем планировали отправить служить в Вооруженные силы Украины, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska.

«Мы не отвечаем за набор, но количество людей, которые должны были записаться [в бригаду] с украинской стороны, слишком мало. Мы к этому готовились», — отметил он.

Министр пояснил, что Польша отвечает не за набор, а за подготовку военных. И отметил, что заявления Украины о желающих войти в такую бригаду были очень громкими, речь в них шла о нескольких тысячах человек. Однако, отметил он, укомплектовать бригаду не удалось.

Косиняк-Камыш добавил, что Варшава была первой, кто отправил Киеву военную помощь, но «Украина уже не помнит об этом».

Посол Украины в Польше Василий Зварыч в мае заявил, что до начала военной операции в стране проживали от 1,5 млн до 2 млн украинцев, еще 1,3 млн въехали после 24 февраля 2022 года. По состоянию на май 2024 года, в Польше осталось около 950 тыс. беженцев, не считая украинских граждан, которые живут там, работают и платят налоги. Зварыч добавил, что в период с 2022 по 2024 год украинцы зарегистрировали в Польше более 30 тыс. компаний малого и среднего бизнеса.

8 июля, подписывая оборонное соглашение с Польшей, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Польши будет сформировано подразделение под названием «Украинский легион». Это добровольческое формирование будет проходить подготовку на территории Польши, за его оснащение будут отвечать союзники Украины.

В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не набрала достаточного количества добровольцев для вступления в бригаду для ВСУ. «Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев», — отметил он. По словам Сикорского, в Польше находятся тысячи людей, которые зарегистрировались в базе Украины, чтобы обновить место жительства. Но добровольцев до сих пор недостаточно, уточнил министр.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.