Минобороны сообщило о взятии под контроль села на подступах к Северску

Село Верхнекаменское расположено в 5 км к востоку от Северска — крупного опорного пункта ВСУ на севере ДНР. Как уточнили в Минобороны, в боях за село участвовали военные из «Южной» группировки войск

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны.

В операции участвовали военные из «Южной» группировки российских военных, уточнили в военном ведомстве.

Село Верхнекаменское расположено в 5 км к востоку от Северска — крупного опорного пункта ВСУ на севере ДНР. По состоянию на 2022 год в Северске проживали свыше 10 тыс. человек. Город расположен на пересечении автомобильных и железнодорожных дорог из Лимана, Соледара и Лисичанска.

Также Минобороны отчиталось о нанесении поражения формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах городов Константиновка и Часов Яр. Всего потери ВСУ на этом направлении составили до 855 военнослужащих, уточнили в министерстве.

С начала этого года российское Минобороны сообщало о взятии десятков населенных пунктов в ДНР, крупнейший из которых — Авдеевка. В настоящее время российская армия наступает сразу на нескольких направлениях в Донбассе, особо сложная ситуация, как рассказывали украинские командиры, сложилась в районах Покровска и Угледара.

Президент Украины Владимир Зеленский еще накануне заявил, что ситуация на линии фронта является «очень, очень сложной». Вместе с тем он неоднократно заявлял, что единственным возможным завершением конфликта являются переговоры на основе его «формулы мира», подразумевающей в том числе вывод российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.

Летом российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной при условии вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, международного признания этих регионов и Крыма частью России, отказа Киева от вступления в НАТО и снятии международных санкций.