Очевидцы рассказали, как пережили массированный ракетный удар по Израилю

Накануне вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Очевидцы рассказали, что заранее получили оповещение о возможной атаке с просьбой держаться ближе к укрытиям, а взрывы было слышно «как обычно»

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Во время массированного ракетного удара по Израилю паники не было, жители заранее получили оповещение о возможной атаке с просьбой держаться ближе к укрытиям, рассказали РБК очевидцы.

«Мы находимся в городе Ашдод сейчас. Ехали в начале атаки из Тель-Авива. Успели приехать до того, как началось все. Мы на свадьбе <...>. И здесь есть два больших убежища в самом зале свадебном. Мы, конечно, побегали на каблуках. Но нельзя сказать, что была паника. Несколько раз сработала сирена, было несколько сбитий прямо над нами. Но это как бы дело житейское. Все, кто живет на юге, привыкли к этому давным-давно», — рассказала РБК жительница Ашкелона Шуля.

По ее словам, все были предупреждены заранее об атаке. «Мы все с середины дня получили уведомления о том, что нужно находиться как можно ближе к защищенным пространствам. Администрация всех входящих, соответственно, тоже оповестила, пальцем показала, везде были развешаны объявления, куда идти», — сообщила она. «Я не большой эксперт военный, но, конечно, мы видим большую разницу между тактическим серьезным оружием и теми ракетами, которыми стреляли из Газы. Тут сомнений нет. И по дальности полета, и по мощи ударов. И мы видели, как их сбивали, мы видели, как летели обломки довольно крупные», — добавила жительница Ашкелона.

Взрывы было слышно «как обычно», заявил РБК житель Бат-Яма, пригорода Тель-Авива, Влад. «Вечером я ехал вдоль наземного метро по велодорожке из Тель-Авива в Бат-Ям. <...> Приехал домой, и сразу пошли удары. В 18:30 примерно дали оповещение на телефон, что нужно оставаться в безопасном месте, а у меня в 18:30 смена только кончилась. Когда спускались в подвал, оказалось, что кто-то дверь туда закрыл. Вчера эта дверь была открыта. Ее вышиб. Отсиделись в подвале», — рассказал житель Бат-Яма.

«Железного купола» (израильская система ПВО. — РБК) я, кстати, не слышал, но, может, просто недостаточно громко, либо в подвале хорошая шумоизоляция. Знакомый поехал на десять минут позже меня. И он буквально застал: стрельба прям перед ним была. Он услышал это все, увидел, развернулся, свернул во дворы», — добавил Влад.

«Во время ракетного удара я как раз был в дороге из Иерусалима в Тель-Авив. Пришлось остановиться на обочине и там переждать. В это время я был на связи с семьей. Они зашли в убежище. У нас есть бомбоубежище в квартире. Паники не было: к сожалению, мы привыкли. С начала этой войны, с 7 октября 2023 года, это самый массированный удар», — сообщил РБК журналист и экскурсовод Борис Брестовицкий.

Накануне вечером Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю.Тегеран заявил, что сделал это в ответ на убийство лидера ливанской группировки «Хезболла» Насраллы Хасана и бригадного генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, они погибли во время авиаударов Израиля по Ливану 27 сентября.

Иран запустил около 180 ракет. Израильская армия заявила, что большая часть из них была сбита. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в ходе атаки было несколько попаданий ракет. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (США помогали в отражении атаки) сказал, что в общей сложности Тегеран запустил около 200 баллистических ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Иран совершил «большую ошибку» и «заплатит» за нее. Тегеран поддерживает ХАМАС и «Хезболлу» — первая группировка в октябре 2023 года напала на Израиль, ее бойцы атаковали приграничные населенные пункты и захватили заложников, которых позже увезли в сектор Газа. «Хезболла» регулярно обстреливала территорию Израиля после начала войны с ХАМАС.