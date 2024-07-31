FT сообщила, что детей в Opus Dei заставляли заниматься самоистязаниями

Детям до 15 лет раздавали хлысты и набедренные цепи с шипами, чтобы «приблизиться к страданиям Иисуса Христа», выяснила FT. Десятки бывших членов Opus Dei рассказали о «жестокой и бесстыдной» вербовке несовершеннолетних

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Влиятельная католическая организация Opus Dei годами целенаправленно вербовала несовершеннолетних, которых поощряли к практикам умерщвления плоти, пишет Financial Times, побеседовав с десятками ее бывших членов.

Детям раздавали металлические цепи с шипами («килица»), для ношения на бедре, или веревочный хлыст («дисциплинацию»). Как рассказал FT бывший член Opus Dei, работавший последние год заместителем директора клуба для мальчиков в американском штате Колумбия, некоторым тогда еще не исполнилось 15 лет.

«Меня поощряли использовать килицу и дисциплинироваться [хлыстом] с тех пор, как мне исполнилось 15 лет <...> Нам приходилось скрывать это от нашей семьи и друзей», — сообщил другой собеседник газеты.

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В пресс-службе Opus Dei заверили, что такие практики применялись в прошлом, и сообщения об их продолжении лживы. «Ясного правила» насчет самоистязаний не было, но десятилетия назад произошла «смена менталитета». «Мы полностью отвергаем утверждения о целенаправленной вербовке несовершеннолетних», — уверяют в организации.

Opus Dei объясняет практику умерщвления плоти примером страстей Иисуса Христа: «Христиане призваны подражать великой любви Иисуса и, среди прочего, присоединиться к нему в его искупительных страданиях».

Со слов множества собеседников FT, завербованные дети воспитывались в клубах и школах, связанных с организацией и расположенных в разных уголках мира, в том числе в США и Европе.

«Идеальный возраст, когда они оказывают давление, — около 14 с половиной лет <...>. Они нацелены на слабых людей, людей, которым что-то нужно. Важно, что они заставляют вас чувствовать себя частью группы. А когда ты молод и сильно неуверен в себе, это действительно оказывает влияние», — пояснил бывший член Opus Dei

«За те 42 года, что я проработал в Opus Dei, опыт вербовки несовершеннолетних был постоянным. Не просто постоянным, но интенсивным, спланированным, жестоким и бесстыдным», — рассказал другой бывший член организации.

Устав Opus Dei, одобренный Ватиканом, запрещает принимать в организацию несовершеннолетних, однако с 14 с половиной лет верующие могут попросить принять их с согласия родителей как «юных кандидатов» — мальчики и девочки не становятся членами организации, но стараются вести себя в соответствии со всеми принципами Opus Dei. «Они продолжают жить со своими родителями и братьями и сестрами; несовершеннолетние не могут жить ни в одном Центре прелатуры. Они также продолжают учиться в том же колледже, учебном заведении или школе, что и раньше» и не берут на себя никаких организаций, утверждает организация.

Сегодня «Опус Деи» насчитывает 95 тыс. членов по всему миру, в том числе весьма влиятельных:, это, например,управляющий ЦБ Кении Патрик Ньороге, бывший президент Эквадора Гильермо Лассо и другие.