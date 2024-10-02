Целью удара Ирана по Израилю оказалась штаб-квартира «Моссада»

Помимо военных баз Иран в ходе атаки на Израиль пытался поразить штаб-квартиру разведки, причастной к операциям против руководство ХАМАС и «Хезболлы». CNN утверждает, что ракета взорвалась примерно в километре от здания

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Одной из целей иранского ракетного удара по Израилю минувшим вечером была штаб-квартира разведки «Моссад», сообщил начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, передает агентство FARS.

«У нас была возможность атаковать экономическую инфраструктуру [израильского] режима, но мы атаковали только военные базы. Сегодня вечером мы атаковали базу «Моссада», авиабазу Наватим и базу Хацрим, стратегические радары и скопления израильских танков», — сказал он.

Информацию о попытке удара по штаб-квартире «Моссада» подтверждает CNN, однако телеканал со ссылкой на собственный анализ утверждает, что ракета взорвалась примерно в километре к северо-западу от здания. Кратер от взрыва расположен на парковке кинотеатра, расположенного неподалеку от штаб-квартиры израильской разведки.

Разведка «Моссад» играла ключевую роль в ряде операций Израиля против палестинского движений ХАМАС и шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Так, по данным Reuters, именно «Моссад» был причастен к минированию пейджеров и коммуникационных устройств «Хезболлы». Они начали взрываться в Ливане 17 сентября. В результате, по данным Минздрава страны, пострадали 4 тыс. человек, еще 11 погибли. По данным телеканала Al-Hadath, около 500 членов «Хезболлы» потеряли зрение из-за взрывов.

Тегеран, объясняя мотивы удара по Израилю, называл в их числе ответ за гибель лидеров «Хезболлы» и ХАМАСа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявлял, что целью удара была исключительно военная инфраструктура, в частности, военные базы Израиля. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35. Израиль эту информацию не комментировал, как и независимые источники. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе атаки часть ракет была сбита, но «были и попадания».