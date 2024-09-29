Госдума рассмотрит пять проектов об ужесточении миграционной политики

С 1 октября Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов в сфере миграционной политики, сообщил в своем телеграм-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Инициативы поддерживают большинство депутатов, заявил он.

Речь идет о законопроектах, которые предполагают:

признание отягчающим обстоятельством совершение преступления лицом, которое пребывает на территории России нелегально;

признание организации незаконной миграции особо тяжким преступлением;

введение мер повышенной ответственности за преступления, связанные с поддельными документами, фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан;

введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, на которых публикуются предложения о предоставлении мигрантам незаконных услуг и поддельных документов;

полный запрет на прием экзаменов у мигрантов для «посреднических организаций».

«Все озвученные выше инициативы должны способствовать наведению порядка в сфере миграционной политики», — подчеркнул Володин.

Ранее он сообщил о 34 законопроектах по теме миграции, которые находятся на рассмотрении Госдумы. Председатель ведомства отметил, что всего в 2024 году приняли шесть законов, которые регулируют эту сферу.

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики весной 2024 года. Поводом для этого стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек. Его совершили граждане Таджикистана.

После этого депутаты внесли десятки законопроектов об ужесточении миграционных законов.