Зачем главы МИД стран ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве

Главы МИД стран Евросоюза впервые провели общую встречу за его пределами, в Киеве. Главной их задачей стала демонстрация единогласной поддержки Украины на фоне решения конгресса США не одобрять пока ей новый пакет помощи

Фото: офис президента Украины / Reuters

Как прошло выездное заседание глав МИД ЕС

О визите в Киев министров иностранных дел стран — участниц Европейского союза стало известно утром 2 октября из сообщения высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Он специально отметил, что это первая в истории встреча представителей всех 27 стран ЕС за пределами союза. Сам Боррель прибыл на Украину 30 сентября. Сперва он побывал в Одессе, откуда направился в Киев.

В сообщении Борреля указывалось, что встреча эта неформальная, потому что, во-первых, проходит за пределами ЕС, а во-вторых, у ее участников нет задачи добиться конкретного решения или прийти к какому-то заключению. Этот саммит, по словам чиновника, должен стать своеобразным мозговым штурмом, который необходим, чтобы посмотреть на ситуацию в целом, на поддержку, которую ЕС оказывает Украине, и на то, что может быть сделано на этом направлении.

Боррель уточнил, что среди других вопросов будет рассмотрен мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Его обсуждение необходимо, чтобы эта инициатива получила большую поддержку по всему миру и чтобы подготовить следующий «саммит мира». О намерении провести такой саммит украинский президент заявил в августе этого года.

Одними из первых сообщения о прибытии в Киев опубликовали в своих социальных сетях главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Катрин Колонна.

Программа прибывших глав МИД предусматривала встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также переговоры с Зеленским.

Среди обсуждавшихся тем — вопросы безопасности и европейского будущего Украины, экспорт украинских зерновых, взаимоотношения с США, возможность использования арестованных российских активов на восстановление республики и другие. Глава МИД Германии говорила о необходимости создать «зимний защитный зонтик» для Украины на фоне приближающихся холодов, который включает расширение поставок систем противовоздушной обороны, энергоносителей, генераторов и т.д. Она напомнила об ударах по энергообъектам прошлой зимой. (В Кремле не раз заявляли, что Россия наносит удары по тем объектам инфраструктуры, «которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и по связанной с ними инфраструктуре.)

О необходимости укрепления противоракетной обороны упомянул на встрече и Зеленский. «Очень важно максимально усилить небесный щит Украины в преддверии зимы. Полученные нашей страной системы ПВО, такие как Patriot, IRIS-T, NASAMS и другие, уже играют положительную роль и спасают жизни», — сказал он (цитата по Reuters).

Присоединение Украины к Европейскому союзу участники назвали практически решенным делом. Боррель назвал Украину будущим членом ЕС, Бербок сделала заявление: «Будущее Украины — в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска». Кулеба на итоговой пресс-конференции сказал, что все участники встречи разговаривали «друг с другом, как семья, как члены одного объединения».

О конкретных решениях, как и предупредил Боррель, объявлено не было. Однако глава европейской дипломатии сообщил, что Евросоюз до конца года согласует выделение Киеву €5 млрд в качестве военной помощи на 2024 год. «Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», — сказал глава евродипломатии.

Почему обсуждалась ситуация в США

И украинские, и европейские официальные лица были вынуждены в понедельник комментировать решение американского конгресса, который 30 сентября с целью предотвратить шатдаун (приостановка работы правительственных учреждений) одобрил проект бюджета на 45 дней. Среди утвержденных расходов — только финансирование правительства и поддержка пострадавших от стихийных бедствий, средств на помощь Украине в бюджете нет.

Боррель отметил, что «война имеет глубокие последствия для всего мира, но для европейцев она — экзистенциальная угроза». Поэтому, заявил он 2 октября, европейцы должны вести переговоры с американскими союзниками, чтобы те тоже продолжали поддерживать Украину. «Я уверен, что это решение будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», — заверил он украинских журналистов.

«Вопрос в том, было ли произошедшее на прошлых выходных в конгрессе США инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент... Нам не кажется, что поддержка Соединенных Штатов ослабла», — заявил Кулеба. Глава МИД Франции Колонна отметила, что президент Байден выразил свою поддержку Украине, поэтому нет сомнения, что США останутся на ее стороне. Нет сомнения в этом и у Москвы. «Очевидно, что это временное явление, и, конечно же, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт, фактически прямую вовлеченность», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отмечает издание Euractive, демонстрировать единодушную поддержку европейцам понадобилось не только на фоне разногласий в США, но и на фоне прошедших 30 сентября парламентских выборов в Словакии. Победу на них одержала партия экс-премьера Роберта Фицо, высказывавшегося с пророссийских позиций и обещавшего прекратить военную помощь Украине. На встречу в Киев приехал действующий министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский, выразивший полную поддержку стране.

«[Мы хотим] ясно дать понять, что эту встречу министров иностранных дел ЕС в Киеве следует понимать как четкую приверженность Украине и нашу постоянную поддержку во всех аспектах», — подчеркнул Боррель, подводя итоги выездного заседания. И заметил, что это сигнал и для России — ЕС «не запугали ваши беспилотники и ракеты».

Однако, по мнению Пескова, «усталость от совершенно абсурдного спонсирования киевского режима будет расти в разных странах, в том числе в США». «Эта усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий», — дал он свой прогноз 2 октября.