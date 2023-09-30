Экс-премьер и глава оппозиции Словакии выступил против поставок оружия Украине

Передача оружия Украине приносит только убийства. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер оппозиционной партии Smer Роберт Фицо, пишет газета The Telegraph.

Фицо занимал должность премьера Словакии в 2006—2010 и 2012—2018 годах.

30 сентября в Словакии пройдут выборы в парламент. Согласно данным опросов, партия Фрицо имеет шансы на победу. В случае победы Фрицо обещал свернуть военную помощь Украине.

В ходе избирательной компании Фрицо выступает за прекращение поставок вооружения Украине, начало мирных переговоров и снятие с России санкций. По мнению Фрицо, санкции вредят словацкой экономике.

Словакия после начала российской спецоперации начала поставлять вооружения Киеву. В 2022 году страна направила Украине оружие на €168 млн. Страна в том числе поставляла Киеву вертолеты, боеприпасы, истребители МиГ-29 и другое вооружение.

Москва осуждает поставки Украине вооружений. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта. Военная помощь Киеву не помешает выполнению задач спецоперации, подчеркивали в Кремле.