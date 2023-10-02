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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о попытке атаки украинских дронов на Смоленск

Губернатор Анохин: Украина попыталась атаковать Смоленск дронами
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Смоленском и пригородами средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО уничтожены пять беспилотников, сообщил губернатор Анохин. По его словам, разрушений нет. Накануне регион также пытались атаковать дроны
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украинская сторона попыталась атаковать Смоленскую область при помощи беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин.

По словам главы региона, силы ПВО и радиоэлектронной борьбы подавили над Смоленском и пригородами пять дронов самолетного типа; из них три — в Заднепровском районе в северной части города.

Пострадавших и разрушений нет, отметил Анохин.

Накануне, 1 октября, дроны также атаковали этот район. Около 9:00 были уничтожены три аппарата, сообщало Минобороны; позднее в тот же день в регионе перехватили еще два беспилотника.

В начале июня власти сообщали об атаке дронов на два объекта ТЭК в Смоленской области; Анохин говорил, что «критических повреждений» и пострадавших не было. SHOT писал о взрывах на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях.

В регионе, как и в десятках других субъектов России, запрещено использовать дроны. С октября 2022 года на территории области действует режим повышенной готовности.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Смоленская область Смоленск беспилотники дроны
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