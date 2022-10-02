Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
В Северной Осетии назвали число повесток, врученных на границе с Грузией Политика, 20:29
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 20:06
Минобороны показало кадры подготовки мобилизованных. Видео Политика, 20:03
Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько Политика, 19:57
В Индонезии уточнили число погибших в давке на футбольном матче Спорт, 19:47
Олимпийские чемпионы Синицина и Кацалапов поженились Спорт, 19:44
Посла России вызвали в МИД Германии Политика, 19:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 19:18
Семин назвал ключевой фактор победы «Зенита» в матче против «Ростова» Спорт, 19:17
МВД проверит видео с украинской песней в исполнении «Миссис Крым-2022» Общество, 18:58
«Зенит» забил три мяча команде Карпина в премьер-лиге Спорт, 18:35
Гонщик Red Bull Серхио Перес выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1» Спорт, 18:34
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 18:30
Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество Общество, 18:20
Политика ,  
0 

Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько

Президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько скончался в возрасте 81 года, с 2020 года он находился под домашним арестом. Его обвинили в том, что он «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подлодок
Валерий Митько
Валерий Митько (Фото: Арктическая академия наук)

Умер президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько, обвиненный в государственной измене, сообщается в телеграм-канале сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел» (основано юристом Иваном Павловым, которого Минюст признал иноагентом).

«Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике», — говорится в сообщении.

По словам защитников, ученого, который с 2020 года находился под домашним арестом, все чаще увозили на скорой в больницу, а несколько дней назад его «вернули на носилках»: он не мог «ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной».

Главу института РАН арестовали по делу о госизмене
Политика
Александр Шиплюк

78-летнего Митько задержали в феврале 2020 года и посадили под домашний арест. В июне ему было предъявлено обвинение в госизмене. Уголовное дело связано с поездками профессора в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. Последний визит состоялся в 2018 году. По словам защиты, Митько обвиняют в том, что он, «будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике», «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской. Ученый отрицал свою вину.

Митько с 1964 по 1994 год служил в ВМФ, в отставку ушел в звании капитана I ранга. На тот момент он был в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии.

На его невиновности настаивал и коллектив Арктической академии наук. Коллеги отмечали, что Митько — «ученый с мировым именем, автор научной школы по гидрофизике и гидроакустике, профессор, доктор технических наук». В разное время он возглавлял кафедру гидроакустики в Военно-морской академии им. Кузнецова, был профессором кафедры морских информационных систем в Электротехническом и Гидрометеорологическом университетах. Ученый занимался в том числе проблемами экологической безопасности в арктических и северных регионах, прикладной гидрофизикой, информационными системами. Митько — автор более 400 научных работ, монографий, изобретений, патентов.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей
Саммари
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Какие документы нужны для отсрочки и какие выплаты ждать мобилизованным
Статьи
Pro
Фото: Андрей Любимов / РБК Российские бренды из мини-цехов: кто теперь продает на Ozon и Wildberries
Статьи
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

В 2003 году в России была создана Академия арктических наук с целью «научно обосновать содержание Арктической доктрины России как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации».

В начале июля в Новосибирске по подозрению в госизмене (ст. 275 УК) был арестован доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер. Ученого, у которого была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы, заподозрили в передаче Китаю данных, содержащих гостайну. Через три дня после задержания Колкер умер в СИЗО. Сын физика Максим Колкер говорил, что ученого обвинили в том, что он передал данные с гостайной Китаю, когда выступал перед студентами с лекцией в этой стране. При этом рядом с ученым всегда находился сотрудник ФСБ, добавил Колкер-младший.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
уголовное дело госизмена ученый
Материалы по теме
Суд Новосибирска арестовал ученого по подозрению в госизмене
Политика
Президент РАН предложил создать структуру для защиты задержанных ученых
Политика
Журналист Иван Сафронов выразил надежду, что не проведет в тюрьме 22 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter