Умер обвиненный в госизмене ученый Валерий Митько

Президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько скончался в возрасте 81 года, с 2020 года он находился под домашним арестом. Его обвинили в том, что он «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подлодок

Валерий Митько (Фото: Арктическая академия наук)

Умер президент Арктической академии наук профессор Валерий Митько, обвиненный в государственной измене, сообщается в телеграм-канале сообщества адвокатов и правозащитников «Первый отдел» (основано юристом Иваном Павловым, которого Минюст признал иноагентом).

«Сегодня в возрасте 81 года скончался наш подзащитный Валерий Митько — президент Арктической академии наук, один из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, полярник и патриот, мечтавший, чтобы Россия царила в Арктике», — говорится в сообщении.

По словам защитников, ученого, который с 2020 года находился под домашним арестом, все чаще увозили на скорой в больницу, а несколько дней назад его «вернули на носилках»: он не мог «ни ходить, ни сидеть, ни тем более ухаживать за супругой — лежачей больной».

78-летнего Митько задержали в феврале 2020 года и посадили под домашний арест. В июне ему было предъявлено обвинение в госизмене. Уголовное дело связано с поездками профессора в Китай, где он по приглашению Даляньского университета читал лекции. Последний визит состоялся в 2018 году. По словам защиты, Митько обвиняют в том, что он, «будучи в России одним из ведущих специалистов по гидроакустике», «вывез в своем чемодане» документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской. Ученый отрицал свою вину.

Митько с 1964 по 1994 год служил в ВМФ, в отставку ушел в звании капитана I ранга. На тот момент он был в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии.

На его невиновности настаивал и коллектив Арктической академии наук. Коллеги отмечали, что Митько — «ученый с мировым именем, автор научной школы по гидрофизике и гидроакустике, профессор, доктор технических наук». В разное время он возглавлял кафедру гидроакустики в Военно-морской академии им. Кузнецова, был профессором кафедры морских информационных систем в Электротехническом и Гидрометеорологическом университетах. Ученый занимался в том числе проблемами экологической безопасности в арктических и северных регионах, прикладной гидрофизикой, информационными системами. Митько — автор более 400 научных работ, монографий, изобретений, патентов.

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В 2003 году в России была создана Академия арктических наук с целью «научно обосновать содержание Арктической доктрины России как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации».