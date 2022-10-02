В Госдуме подготовят проект о лишении отсрочки для ряда депутатов

В Госдуме подготовят проект о лишении отсрочки для желающих участвовать в СВО депутатов

Депутат Виталий Милонов объяснил, что по закону депутаты не могут быть мобилизованы, поэтому даже те, кто пошел добровольно, все еще должны посещать заседания Госдумы

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Госдуме подготовят проект о лишении отсрочки желающих участвовать в специальной военной операции на Украине депутатов. Об этом заявил депутат от «Единой России» Виталий Милонов в разговоре с «РИА Новости».

Он рассказал, что действующее законодательство исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован, что создает трудности для тех, кто готов отправиться в зону боевых действий добровольно. Милонов пояснил, что из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.

«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания», — отметил он.

Также Милонов отметил, что депутаты за службу в Донбассе денег не получают и делают это добровольно, исходя из собственных возможностей. «Ездим за собственные средства, это важный момент», — добавил депутат.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Как говорил министр обороны Сергей Шойгу, под призыв попадут 300 тыс. человек, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт и военно-учетную специальность.



Согласно разъяснениям Минобороны, избежать участия в военных действиях смогут студенты очной формы обучения, призванные на срочную службу, некоторые категории специалистов и забронированные (в том числе депутаты). Ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» депутатам и сенаторам предоставляется отсрочка.

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин призывал обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. Он заявил, что те, кто соответствует требованиям, должны иметь возможность поучаствовать в военных действиях.



Володин напомнил, что в Донбассе уже находятся некоторые депутаты. Среди них — Адам Делимханов, который руководит добровольцами из Чечни, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.



