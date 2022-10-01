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ВГА Новой Каховки сообщила о работе ПВО и двух взрывах

В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели два взрыва, сообщает военно-гражданская администрация города в телеграм-канале.

«Под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО: 2 воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

В ночь на 1 октября Новая Каховка также трижды подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Местные власти сообщали о повреждениях в жилых домах.

Первый обстрел был около 04:00 мск, второй — после 05:00 мск, третий — после 06:00. Около 09:00 случился новый обстрел. Администрация передавала о двух десятках «воздушных взрывов».

В ВГА сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
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Новая Каховка находится в 60 км к северо-востоку от Херсона, на берегу Днепра. Здесь располагается Каховская ГЭС.

Минздрав Херсонской области 20 сентября сообщил, что при попадании боеприпаса в жилой дом пострадали два человека. Их госпитализировали с рвано-ушибленными ранами в состоянии средней тяжести.

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