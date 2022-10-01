Путин признал Героем России погибшего при обстреле херсонского чиновника

Награда присвоена «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга»

Алексей Катериничев (Фото: ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России полковнику Алексею Катериничеву, который был заместителем главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области и погиб во время ракетного обстрела Херсона 30 сентября. Указ размещен на портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга», — так обосновано присвоение звания.

Катериничев стал жертвой ночного обстрела Херсона. Первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич заявил, что удар был нанесен «направленной ракетой ВСУ» по центру города.

Пост первого замглавы ВГА Катериничев занял в середине августа. До этого в течение 25 лет он служил в пограничных войсках и подразделениях ФСБ. После этого работал первым замначальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели Катериничева по ч. 1 ст. 356 УК (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Она предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Указано, что «мотивом» для «боевиков ВСУ» «послужили политическая и идеологическая ненависть и вражда, связанные с выходом Херсонской области из состава Украины».