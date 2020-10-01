Минобороны Армении сообщило о сбитом беспилотнике под Ереваном

Армения сообщает о нескольких воздушных атаках на территорию страны, один беспилотник был сбит неподалеку от Еревана. Азербайджан ведет обстрел приграничных территорий, утверждает армянское Минобороны

Видео: ceghakron / Vk

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Средства ПВО Армении сбили беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Инцидент произошел в Котайкской области, граничащей с Ереваном — дальние границы региона находятся на расстоянии примерно 50 км от столицы страны. Видеозапись, на которой предположительно запечатлена атака беспилотника средствами ПВО, появилась в Telegram-канале военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

До этого Минобороны Армении сообщало о нескольких других беспилотниках, сбитых при атаке на армянское село Мец-Масрик. Три беспилотника были сбиты в Гегаркуникской области на границе с Карабахом. Один из них успел выпустить ракету по селу, в результате чего погиб один местный житель, двое получили ранения. Также в Ереване утверждают, что Азербайджан открыл артиллерийский огонь по селу Шатван.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем Facebook сообщил, что всего в воздушное пространство страны вторглись четыре беспилотника, все они были уничтожены.