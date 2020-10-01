Минобороны Армении сообщило о сбитом беспилотнике под Ереваном

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 77,28 (-1,51) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-1,71) Инвестиции, 01 окт, 13:30
Украина стала главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию Бизнес, 00:00 В Москве задержали подозреваемого в убийстве директора приюта Общество, 01 окт, 23:53 Россия пригласила экспертов ОЗХО для расследования дела Навального Политика, 01 окт, 23:24 В Москве зафиксировали максимум смертей с COVID-19 c середины июля Общество, 01 окт, 23:08 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 01 окт, 23:00 Проценко объяснил рост числа заболевших COVID-19 в Москве Общество, 01 окт, 22:58 Голливудская картинка: как превратить спецэффекты в полноценный бизнес РБК и Райффайзенбанк, 01 окт, 22:47 Небензя назвал аморальным обвинение Навального в адрес Путина Политика, 01 окт, 22:44 Инфекционисты оценили прогноз о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве Общество, 01 окт, 22:39 Минобороны Армении сообщило о сбитом беспилотнике под Ереваном Политика, 01 окт, 22:34 В Подмосковье цирковой медведь напал на дрессировщика и его сына Общество, 01 окт, 22:29 Собянин оценил критичность ситуации с COVID-19 в Москве Общество, 01 окт, 22:23 ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в матче КХЛ Спорт, 01 окт, 22:07 Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему Крипто, 01 окт, 22:02
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минобороны Армении сообщило о сбитом беспилотнике под Ереваном

Армения сообщает о нескольких воздушных атаках на территорию страны, один беспилотник был сбит неподалеку от Еревана. Азербайджан ведет обстрел приграничных территорий, утверждает армянское Минобороны

Видео: ceghakron / Vk
Видео: ceghakron / Vk
Video

Средства ПВО Армении сбили беспилотник в воздушном пространстве страны. Об этом сообщила в своем Facebook представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Инцидент произошел в Котайкской области, граничащей с Ереваном — дальние границы региона находятся на расстоянии примерно 50 км от столицы страны. Видеозапись, на которой предположительно запечатлена атака беспилотника средствами ПВО, появилась в Telegram-канале военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

До этого Минобороны Армении сообщало о нескольких других беспилотниках, сбитых при атаке на армянское село Мец-Масрик. Три беспилотника были сбиты в Гегаркуникской области на границе с Карабахом. Один из них успел выпустить ракету по селу, в результате чего погиб один местный житель, двое получили ранения. Также в Ереване утверждают, что Азербайджан открыл артиллерийский огонь по селу Шатван.

Премьер-министр Никол Пашинян в своем Facebook сообщил, что всего в воздушное пространство страны вторглись четыре беспилотника, все они были уничтожены.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

В настоящее время боевые действия формально ведутся между Азербайджаном и непризнанным Нагорным Карабахом. Территория самой Армении, оказывающей поддержку непризнанной республики, была не затронута боевыми действиями.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Армия Азербайджана активно использует в боевых действиях беспилотные летательные аппараты, в том числе их ударные модификации. Их Баку закупает в Израиле и у Турции.

Точные потери обеих сторон в ходе нового обострения карабахского конфликта, начавшегося 27 сентября, неизвестны. Армения 1 октября заявила, что были убиты 1280 азербайджанских военных, 12 вертолетов, 90 беспилотников, 181 танк и четыре самолета. Минобороны Азербайджана эти данные опровергает. В Баку, в свою очередь, 30 сентября сообщали об уничтожении до 200 танков и другой бронетехники противника, 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов; 30 средств ПВО и зенитно-ракетного комплекса С-300. 

Автор
Георгий Тадтаев
Армения Азербайджан
Материалы по теме
Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Армения отозвала посла из Израиля из-за продажи оружия Азербайджану
Политика
В Минобороны Армении показали снимки сбитого азербайджанского дрона
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter