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Меркель потребовала дальнейших шагов для снятия санкций с России
По словам канцлера Германии, одного только подписания «формулы Штайнмайера» для снятия санкций недостаточно

Канцлер Германии Ангела Меркель считает подписание «формулы Штайнмайера» недостаточным для снятия наложенных на Россию санкций.

«У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, — сказала она. — Именно поэтому сейчас можно сказать, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств [в «нормандском формате»]», — заявила Меркель, комментируя на пресс-конференции в Берлине итоги работы контактной группы в Минске (цитата по ТАСС).

В июне Меркель заявила, что санкции, введенные в отношении России в связи с присоединением Крыма, могут быть сняты только после возвращения полуострова Украине.

1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация и представители ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера», которая описывает механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения местных выборов.

2 октября представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что принятие закона об особом статусе Донбасса будет обсуждаться после встречи в «нормандском формате».

Санкции против России власти ЕС ввели в 2014 году, с тех пор их неоднократно продлевали и расширяли. Из-за санкций приостановлены переговоры о безвизовом режиме, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в ЕС, там заморожены их активы, введены ограничения на сотрудничество с российскими компаниями из финансового, энергетического и оборонного секторов. В июне Совет ЕС продлил срок действия экономических санкций против России до 31 января 2020 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ангела Меркель, санкции
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