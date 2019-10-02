Меркель потребовала дальнейших шагов для снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель считает подписание «формулы Штайнмайера» недостаточным для снятия наложенных на Россию санкций.
«У нас есть прогресс, но нужно сделать еще много шагов, — сказала она. — Именно поэтому сейчас можно сказать, что мы не можем снимать санкции, но что есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств [в «нормандском формате»]», — заявила Меркель, комментируя на пресс-конференции в Берлине итоги работы контактной группы в Минске (цитата по ТАСС).
В июне Меркель заявила, что санкции, введенные в отношении России в связи с присоединением Крыма, могут быть сняты только после возвращения полуострова Украине.
1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация и представители ОБСЕ, России, ДНР и ЛНР подписали «формулу Штайнмайера», которая описывает механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения местных выборов.
2 октября представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что принятие закона об особом статусе Донбасса будет обсуждаться после встречи в «нормандском формате».