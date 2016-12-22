КПРФ отказалась снимать своего кандидата с выборов главы Хакасии

Коммунисты не будут снимать своего кандидата Валентина Коновалова со второго тура выборов главы республики, который пройдет 21 октября. Ранее свою кандидатуру снял представитель «Справедливой России» Андрей Флягин

Валентин Коновалов (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

КПРФ не будет снимать своего кандидата Валентина Коновалова с выборов главы Хакасии, заявил РБК лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы относимся к этому (к выборам) серьезно, мы дали людям честное слово», — сказал Зюганов.

Виктор Зимин снялся со второго тура кампании в последний момент, «нанес огромный ущерб в том числе выборам», заявил лидер компартии. «Он мог сняться только по просьбе Кремля, — считает Зюганов. — Сейчас Филягин поигрался в выборы и опять в кусты. Теперь пока остался один кандидат, от Партии роста».

Зюганов напомнил, что по закону, если во втором туре остается один кандидат, то он должен набрать больше 50% голосов.

«Они (власть) хотят укатать людей, чтобы они не пошли на выборы, а вместо этого нагнать на участки военных и прочих (чтобы кандидат от КПРФ, в случае если он будет в бюллетене один, не набрал требуемого количества голосов)», — считает Зюганов.

«То, что происходит в Хакасии, — за гранью всякой логики и ответственности. Республике надо готовиться к зиме, а вместо этого власть играет в грязные игры. Мне стыдно за партию власти. Очень стыдно. Это издевательство над прекрасной республикой», — резюмировал Зюганов в беседе с РБК.

Первый тур выборов в Хакасии прошел в единый день голосования 9 сентября. По его итогам был назначен второй тур, в котором должны были принять участие действующий глава республики от «Единой России» Виктор Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Позднее Зимин снял свою кандидатуру. Таким образом, соперником Коновалова стал Андрей Филягин от «Справедливой России».

Филягин 2 октября снял свою кандидатуру. В результате во втором туре выборов в Хакасии, который состоится 21 октября, примут участие коммунист Коновалов и представитель Партии роста Александр Мяхар.