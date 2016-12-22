Президент Сербии Вучич поблагодарил Путина и назвал его «дорогим другом»

Президент Сербии подтвердил, что остался доволен переговорами с российским лидером, прошедшими на фоне обострения ситуации в Косово. По словам Вучича, он передал Путину приглашение посетить Белград в этом году

Александр Вучич и Владимир Путин (Фото: Юрий Кадобнов / EPA / ТАСС)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что удовлетворен итогом переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Все, что мы искали, мы получили. Мы обо всем договорились», — заявил Вучич после проведения переговоров. Он отметил, что не может раскрыть всех деталей беседы с российским президентом, однако поблагодарил Путина за поддержку.

«У нас не было много ожиданий [от встречи], только одно: продолжать эту работу [по ​поддержке Сербии]», — сказал президент Сербии. «И я очень доволен ответом президента Путина и сказал ему: «Большое спасибо вам, дорогой друг, большое спасибо вам, уважаемый президент, за то, что вы вместе с нами сохраняете территориальную целостность Сербии, но и международное право», — рассказал сербский лидер.

Президент Сербии подчеркнул, что высоко ценит сотрудничество с Россией и рассчитывает на его укрепление. При этом он добавил, что в скором времени может состояться ответный визит Путина в Сербию. «Много конкретных вопросов мы разрешили сегодня, надеюсь на скорую встречу [с Путиным] в Белграде... Я жду его очень скоро в Белграде», — сказал он. Вучич подтвердил, что лично передал приглашение российскому президенту посетить Сербию до конца этого года.

Встреча Вучича и Путина произошла после инцидента в конце сентября на границе Сербии и Косово. Тогда косовские спецназ и полиция были подведены к Газиводскому озеру, снабжающему водой ГЭС «Газивода», и заняли Центр экологии и спорта в общине Зубин Поток. Согласно заявлениям сербской стороны, в ходе инцидента проводились задержания местных сербских жителей. В связи с обострением ситуации Вооруженные силы Сербии были приведены в полную боеготовность.

Перед визитом в Москву Вучич заявлял, что во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве попросит его совета и поддержки «на всех международных форумах», при этом в приоритете будет обсуждение ситуации в Косово. В ходе самих переговоров президент Сербии пожаловался российскому коллеге на «многочисленные провокации на ежедневном уровне», с которыми сталкивается официальный Белград в Косово.