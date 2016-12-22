Россию обвинили в подрыве контроля за черным рынком ядерных материалов

Программа контроля за незаконным оборотом и контрабандой ядерных материалов находится под угрозой со стороны России, заявили в Госдепе. В качестве примера было приведено использование полония при отравлении Александра Литвиненко

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Россия представляет собой угрозу для программы МАГАТЭ по контролю за незаконным оборотом ядерных материалов, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд. Текст его речи опубликован на сайте Госдепа.

По словам Форда, база данных МАГАТЭ об инцидентах и незаконной торговле ядерными материалами (Incident and Trafficking Database, ITDB) «единственная в мире, которая пытается вести учет радиоактивных и ядерных материалов, находящихся не под контролем». Внесение в нее данных об «использовании Кремлем радиоактивного полония для отравления в Великобритании Александра Литвиненко», по словам помощника госсекретаря, создает ситуацию, угрожающую «подрывом» работы этого института.

Чиновник не пояснил, как именно информация о «деле Литвиненко» подрывает работу контрольного механизма МАГАТЭ.

При этом Форд отметил успехи международных наблюдателей и следователей в предотвращении таких нападений, однако подчеркнул, что угроза радиологического или ядерного терроризма сохраняется. По его словам, «отчасти из-за десятилетий слабых мер обеспечения безопасности в России и других частях бывшего Советского Союза после холодной войны» сейчас нельзя сказать точно, сколько радиоактивных материалов находится в незаконном обороте на черном рынке.

Форд также заметил, что со времени распада Советского Союза зафиксировано 18 случаев изъятия оружейных ядерных материалов. В этот перечень вошло несколько случаев изъятия высокообогащенного урана в Грузии и Молдавии в начале 2000-х. Несколько инцидентов, уточнил он, связаны с «чеченскими группами в России», когда террористы пытались создать «грязные бомбы», но безуспешно.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Главный редактор журнал «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в разговоре с РБК отметил, что заявление помощника госсекретаря США Кристофера Форда укладывается в тему отсутствия у России контроля над оружием массового поражения, которая возникла после отравления Скрипалей.

«Идет системное противостояние между США и Россией, при котором стороны обвиняют друг друга в разрушении международных норм и режимов. И тема того, что Россия — угроза с точки зрения неконтролируемого оборота оружия и веществ массового поражения, выбрана США как один из лейтмотивов такого противостояния», — считает эксперт.

По мнению Лукьянова, в заявлении Форда не просматривается желание США повлиять на МАГАТЭ по части ядерной сделки с Ираном. «Вряд ли после таких высказываний МАГАТЭ прозреет и обнаружит нарушения сделки Ираном. Тем более США продвигают собственную позицию по этому вопросу, игнорируя слова как МАГАТЭ, так и России», — сказал эксперт.

Россия не может угрожать МАГАТЭ, считает главный редактор портала Atominfo Александр Уваров. «Незаконный оборот ядерных материалов волнует Россию точно так же, как и Европу и кого угодно. Такую программу продолжим выполнять дальше. Попытка выдать на публику, что вот Россия пытается сорвать эту программу, — это глупость, мы заинтересованы в ней больше других», — отметил он.

Бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Лондоне в 2006 году. Британские власти заявили, что его отравили радиоактивным веществом полоний-210, который подмешали в чай во время встречи с Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым. Последние, в свою очередь, все обвинения отвергли и заявили, что сами стали жертвами отравления полонием.



В январе 2016 года был опубликован отчет судьи Роберта Оуэна о результатах публичных слушаний дела о смерти Литвиненко. Судья решил, что тот был преднамеренно отравлен Луговым и Ковтуном, а ​«убийство было санкционировано на высочайшем уровне российской власти». В офисе премьера Великобритании назвали р​езультаты расследования смерти Литвиненко «крайне серьезными». «Так не должны вести себя государства, тем более постоянные члены Совета Безопасности ООН», — говорилось в заявлении главы кабинета.

Официальная Москва последовательно отрицала обвинения в причастности к убийству Литвиненко, отчет Оуэна Кремль назвал «квазирасследованием».