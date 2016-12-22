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В Японии объявили новый состав правительства
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В Японии объявили новый состав правительства
Политика, 08:29
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В Японии объявили новый состав правительства
Синдзо Абэ представил новый состав кабинета министров после того, как прежнее правительство ушло в отставку. Несмотря на значительное обновление, большая часть ключевых министров сохранила свои посты
Синдзо Абэ (Фото: Toru Hanai / Reuters)

После победы в борьбе за пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сообщает агентство Kyodo. Несмотря на то что Абэ ввел в состав кабинета 13 новых членов из 19, основная часть ключевых министров сохранила свои посты.

Новым министром обороны вместо Ицунори Онодэры стал депутат нижней палаты парламента от ЛДП Такэси Ивая. Агентство отмечает, что Абэ стремится достичь своей «заветной цели» и изменить Конституцию страны в течение своего последующего трехлетнего срока, сделав ее менее «пацифистской» и расширив полномочия Сил самообороны.

В то же время большинство ключевых членов кабинета сохранили свои посты, отмечает агентство. Среди них генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, ​ вице-премьер и министр финансов Таро Асо, глава МИДа Таро Коно, министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко (именно он курирует экономические отношения с Россией), министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги и министр транспорта Кэйити Исии.

В новом правительстве с двух до одной сократилось число женщин — министром по делам развития регионов назначена Сацуки Катаяма.

Это уже третий состав правительства за время пребывания Абэ на посту главы правительства с 2012 года.

Абэ переизбрали главой правящей партии Японии
Политика

20 сентября Абэ одержал убедительную победу на выборах главы Либерально-демократической партии Японии. Его главным соперником был экс-глава оборонного ведомства Сигэру Исиба, однако действующий премьер получил вдвое больше голосов, он победил с результатом 553 против 254 голосов у оппонента. Абэ не только в очередной раз стал лидер​ом партии, но и сохранил за собой пост премьер-министра Японии еще на три года, до следующих парламентских выборов в 2021 году.

Новое правительство будет признано официально сформированным после того, как кабинет пройдет через церемонию утверждения императором страны.

За несколько дней до переизбрания главой правящей партии Абэ заявил, что не изменил позицию по мирному договору и напомнил о ней президенту России Владимиру Путину. «Вначале нам необходимо разрешить территориальный спор и только потом — проблему мирного договора», — заявил он во время дебатов.

По словам Абэ, Путин уверил японского премьера, что он «обязательно решит проблему» спорных территорий — Курильских островов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Москвы и Токио о заключении мирного договора будут продолжаться, ни одна из сторон, по его словам, не отказалась от намерения продолжать переговоры, чтобы прийти к консенсусу.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Правительство , Япония , Синдзо Абэ
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