Абэ переизбрали главой правящей партии Японии

На пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии переизбрали в третий раз Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал NHK.

Таким образом, Синдзо Абэ не только в очередной раз стал лидером партии, но и сохранил за собой пост премьер-министра Японии еще на три года, до следующих парламентских выборов в 2021 году.

По данным телеканала, Абэ одержал победу с 553 голосами, что более чем в два раза больше результата его оппонента Сигэру Исибу, который в свою поддержку получил 254 голоса.

Первый срок Абэ в должности главы кабмина длился с 2006 по 2007 год. Однако он ушел в отставку, сославшись на состояние здоровья. На второй срок он заступил в 2012 году.

Ранее Синдзо Абэ заявлял, что ждет саммиты с российским лидером Владимиром Путиным в ноябре и декабре этого года, которые, по его словам, «будут иметь большое значение». Ожидается, что на встречах будут обсуждаться варианты решения территориальных споров и возможность заключения мирного договора между Россией и Японией.

