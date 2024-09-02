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Политика ,  
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Лавров заявил о размещенных в Дании ракетах средней и меньшей дальности

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

На территории Дании размещены ракетные системы средней и меньшей дальности, заявил глава МИДа Сергей Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО.

Лавров сказал об этом, отвечая на вопрос одного из участников встречи о политике США в Азии. По словам министра, Соединенные Штаты «активизировали свои действия» в этом регионе: «На Филиппины завозят запрещенные ранее наземные системы ракет меньшей и средней дальности. Так же как в Европе, в Дании они уже появились, вот и на Филиппинах».

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В июне о том, что США привозили в Данию ракетные системы на учения, заявил президент Владимир Путин. В Минобороны страны это опровергли, подчеркнув, что в Дании «не развернуты никакие ракеты средней дальности». Ведомство добавило, что учения — важная часть сдерживания, «необходимого перед лицом агрессии России».

10 июля США и Германия объявили, что Вашингтон приступит к «эпизодическому» размещению дальнобойного оружия на немецкой территории в 2026 году. Берлин назвал это ответом на дислокацию комплексов «Искандер» в Калининградской области. Путин предупредил, что в случае реализации этих планов Москва может отказаться от «одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможности береговых войск» ВМФ. В немецком правительстве сообщили, что «приняли к сведению» его слова.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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