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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве после серии взрывов

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Военная операция на Украине
Ночью в Киеве и области работала ПВО. В городской администрации сообщили о падении обломков в четырех районах столицы

В Шевченковском районе Киева после серии взрывов возник пожар на одном из предприятий, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Голосеевском районе повреждена котельная, возгорание там потушили. В Святошинском районе, где упали ракетные обломки, загорелись четыре машины и двухэтажное нежилое здание, также повреждены окна на входе на станцию метро «Святошин» (сама она работает), написал Кличко.

По словам мэра города, пострадали два человека, одного госпитализировали.

В Киеве и Харькове прогремели взрывы
Политика

Глава Киевской городской администрации Сергей Попко заявил, что падение обломков зафиксировано в четырех районах украинской столицы — Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском.

Ночью в Киеве и области работала ПВО, о взрывах сообщали власти Харькова. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, в Индустриальном районе произошел пожар в частном доме и трех нежилых зданиях.

На этом фоне армия Польши поднимала в воздух свои самолеты на юго-востоке страны, объяснив это «интенсивной деятельностью дальней авиации России».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Киев Виталий Кличко взрывы Пожар
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