Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве после серии взрывов

Ночью в Киеве и области работала ПВО. В городской администрации сообщили о падении обломков в четырех районах столицы

В Шевченковском районе Киева после серии взрывов возник пожар на одном из предприятий, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Голосеевском районе повреждена котельная, возгорание там потушили. В Святошинском районе, где упали ракетные обломки, загорелись четыре машины и двухэтажное нежилое здание, также повреждены окна на входе на станцию метро «Святошин» (сама она работает), написал Кличко.

По словам мэра города, пострадали два человека, одного госпитализировали.

Глава Киевской городской администрации Сергей Попко заявил, что падение обломков зафиксировано в четырех районах украинской столицы — Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском.

Ночью в Киеве и области работала ПВО, о взрывах сообщали власти Харькова. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, в Индустриальном районе произошел пожар в частном доме и трех нежилых зданиях.

На этом фоне армия Польши поднимала в воздух свои самолеты на юго-востоке страны, объяснив это «интенсивной деятельностью дальней авиации России».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.