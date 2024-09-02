В Киеве и Харькове прогремели взрывы

Взрыв также прозвучал в Борисполе под Киевом, где расположен международный аэропорт

В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают Zn.ua и «РБК-Украина».

Глава городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в столице сработала ПВО. Он попросил жителей находиться в укрытиях.

Позднее о взрывах в Киеве написал в телеграм-канале мэр Виталий Кличко. «Вызов экстренных служб в Святошинском районе. Следуют на место», — рассказал он. Экстренные службы выехали также в Голосеевский и Соломенский районы, уточнил затем он. По его словам, в Шевченковском районе, по предварительным данным, упали обломки, есть пострадавший.

О работе ПВО дважды за ночь сообщали и в Киевской областной военной администрации. Zn.ua писало о взрыве в Борисполе под Киевом, где расположен международный аэропорт.

Кроме того, в Харькове снова прогремел взрыв, заявил мэр Игорь Терехов.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.