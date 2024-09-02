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Палестино-израильский конфликт ,  
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Во время протестов в Тель-Авиве задержали почти 30 человек

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Протестующие блокировали шоссе Аялон на несколько часов, полицейские применили светошумовые гранаты. Люди вышли на улицы с требованием немедленно освободить всех оставшихся заложников

Во время протестов в Тель-Авиве задержали почти 30 человек
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Во время протестов в Тель-Авиве были задержаны 29 человек, пишет Ynet со ссылкой на полицию.

Там заявили, что причиной задержаний стало нарушение порядка, нападение на полицейских, беспорядки и вандализм.

Протестующие блокировали шоссе Аялон на несколько часов.
Они бросали на трассу камни, ограждения, гвозди и железо, жгли костры и запускали фейерверки. Полицейские применили светошумовые гранаты, из-за которых пострадала депутат Кнессета Наама Лазими, сообщает издание.

Ynet сообщил о пулевых ранениях на телах погибших в Газе заложников
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Херш Голдберг-Полин, Альмог Саруси, Кармель Гат, Ори Данино, Эден Иерушалми, Александр Лобанов

В ходе протестов травмы получила также сотрудница полиции. На данный момент полицейские разогнали демонстрантов.

Протестующие в Тель-Авиве и других городах Израиля вышли на улицы с требованием немедленно освободить всех оставшихся заложников, захваченных ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в субботу обнаружила тела шести заложников, удерживавшихся в секторе Газа. Они были найдены в подземном туннеле близ Рафаха. В ЦАХАЛ считают, что заложники были жестоко убиты ХАМАС. Среди погибших — россиянин Александр Лобанов.

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Теги
Елена Чернышова
Тель-Авив протесты освобождение заложников
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